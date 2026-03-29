ایستادگی ملت ایران موازنه قدرت جهانی را در افکار عمومی تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری در نشستی مشترک با استاندار یزد و شورای معاونین استانداری، ابتدا به بررسی مسائل حوزهی کارگری و چالشهای این بخش در سطح استان پرداخت و روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را مورد ارزیابی قرار داد.
وی با تحلیل تحولات بینالمللی، به تقابل میان جمهوری اسلامی ایران با آمریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و اظهار داشت: این جنگ و ایستادگی باعث شده است تا درک افکار عمومی دنیا نسبت به قدرتهای جهانی بهطور کلی تغییر کند.
میدری با تبیین انزوای دیپلماتیک آمریکا خاطرنشان کرد: برخلاف رویههای گذشته، این بار آمریکا در همراه کردن اروپا با سیاستهای جنگطلبانه خود ناتوان مانده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به از دست رفتن ثبات بازار انرژی برای آنان و هدف قرار گرفتن پایگاههای مختلفشان در منطقه گفت: تمامی این دستاوردها ریشه در روحیه ایستادگی و خودباوری حاصل از انقلاب اسلامی دارد.
میدری با تمجید از عملکرد مدیریت ارشد استان، حضور استاندار یزد در دوران دفاع مقدس را یک ویژگی برجسته برشمرد و ایشان را سرمایهای بزرگ برای استان دانست که توانسته است با تکیه بر تجربه سالهای جنگ، مدیریت اجرایی یزد را به شکلی مطلوب و جهادی پیش ببرد.
وی در پایان با تأکید بر مواضع اصولی نظام در عرصه بینالملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال برقراری یک صلح پایدار و نه صرفاً یک آتشبس شکننده است و در این مسیر، تمامی ارکان دولت با صلابت پشت سر رهبر معظم انقلاب ایستاده و اجرای دستورات ایشان را تکلیف قطعی خود میدانند.
