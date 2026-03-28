وزیر تعاون: واحد های تولیدی کشور فراتر از انتظار در حال فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، ظهر شنبه در بازدید از یک واحد صنعتی گفت: واحدهای تولیدی کشور نه‌ تنها در شرایط عادی، بلکه فراتر از انتظار در حال فعالیت هستند و روند تولید بدون وقفه ادامه دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه افزود: طرح‌هایی مانند مسکن کارگری در حال اجراست و برخی پروژه‌ها به مراحل پایانی رسیده‌اند.

میدری، همچنین درباره وضعیت صنایع لبنی کشور گفت: علاوه بر جمع‌آوری معمول شیر، دامداری‌هایی که تولید بیشتری دارند یا تمایل به همکاری با صنایع شیر ایران دارند، به این چرخه اضافه شده‌اند.

وی تأکید کرد: گزارش بازدیدهای استانی وزرا از وضعیت واحدهای اقتصادی به رئیس‌جمهور و معاون اول ارائه می‌شود تا در صورت نیاز تصمیم‌ گیری‌های لازم انجام شود.

وزیر تعاون به طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد این طرح در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان افزایش یافته و روند اجرای آن طبق برنامه و به‌صورت عادی در حال انجام است.

میدری، از اختصاص تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری خبر داد و افزود: با توجه به استقبال صورت‌گرفته، امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از بازنشستگان از این تسهیلات فراهم شده است.