۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

ایران در این جنگ پیروز میدان و دارای دست برتر است

آبادان - استاندار خوزستان گفت: ایران در این جنگ پیروز میدان و دارای دست برتر است این در حالی است که دشمن هیچ مرزی برای تجاوز غیرانسانی خود قائل نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده شامگاه یکشنبه در تجمع مردمی شهرستان آبادان تاکید کرد: ایران در این جنگ پیروز میدان و دارای دست برتر است.

موالی زاده با اشاره به مقاومت بی نظیر و حضور مستمر مردم در خیابان گفت: آفرین به تمام اقشاری که پای میدان و خیابان هستند. شما که در هشت سال دفاع مقدس افتخار آفرین بودید و دژ محکم مرز در مقابل دشمن بودید از همه صمیمانه تشکر می کنم.

وی تصریح کرد: امروز در مقابل دشمن که یک جبهه نظامی در برابر ما گشوده است دو جبهه قرار داده ایم. یکی جبهه نظامی که مواضع دشمن توسط فرزندان ایران اسلامی در هم کوبیده شده است و دیگری جبهه مردمی است که پا به پای میدان در حال حماسه هستند.

وی گفت: دشمن در حین مذاکره به ایران متمدن حمله کرد و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای قدس سره را به شهادت رساند. فرماندهان نظامی ما را و کودکان ما را در مدارس به شهادت رساند؛ جمعی از مردم را در شهرها و روستاهای مختلف به شهادت رساند. این یعنی دشمن هیچ مرزی برای انسانیت قائل نیست.

موالی زاده افزود: خون شهدای ما اثر خود را نشان داده است؛ همچون هنگامه ای که در هنگام به زمین ریخته شدن خون سالار شهیدان امام حسین به وجود آمد در زمان شهادت رهبر قائد ما به پا شده است.

