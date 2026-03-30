به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تهران گفت: شرایطی که کشور با پیچیده‌ترین توطئه‌های اقتصادی و امنیتی دشمنان روبروست، اقتصاد مقاومتی دیگر تنها یک شعار نیست، بلکه به «خط مقدم نبرد جدید» برای حفظ اقتدار ایران تبدیل شده است؛ نبردی که در آن فرهنگ‌سازی مبتنی بر ارزش‌های دینی و وحدت ملی، قدرتمندترین سلاح برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و ایجاد پیشرفت در کل اقتصاد کشور است و بازارهای مالی از جمله بازار پول و سرمایه نیز از این قاعده، مستثنی نخواهند بود.

محمد حسین قوام با اشاره به شرایط حساس کنونی و انتخاب رهبر جدید، ابراز امیدواری کرد که با تبعیت از رهنمودهای ایشان، مسیر پیشرفت کشور با قدرت ادامه یابد و با اشاره به چگونگی مدیریت اقتصاد کشور، نظام مالی و پولی و بازار سرمایه در بحران، اظهار کرد: راه‌حل مشکلات فعلی پیش از آنکه به ابزارهای مالی یا سیاست‌های پولی بازگردد، باید در حوزه فرهنگ‌سازی و تحلیل‌های اقتصاد رفتاری جستجو شود. به عبارت دیگر، حلقه مفقوده تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، فرهنگ سازی است. در همین‌راستا، بازطراحی معماری نظام مالی(بانکی، بازار سرمایه و بیمه) با توجه به کشف ضعف‌ها و شناخت فرصت‌های جدید، باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر حوزه فرهنگ سازی باشد. یکی از واقعیت های مشاهده شده در ایام کنونی، تقویت ارزش ریال از ابتدای جنگ تاکنون(۱۱درصد) و یا ظهور اهمیت راهبردی توانمندی موشکی و تسلط بر تنگه هرمز در حکمرانی سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی، می باشد.

حضور در بورس، وظیفه شرعی و ملی ماست

وی در ادامه با اشاره به مقابله با تاکتیک‌های دشمن مبنی بر ایجاد ناامیدی و خروج سرمایه از چرخه اقتصادی، ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت مالی به مردم را بیش از پیش مورد تأکید قرار داد و افزود:در این شرایط حساس، مردم با پذیرش سهمی از ریسک و حضور فعال در بازارهای رسمی نظیر بورس و اوراق، ضمن ایفای وظیفه شرعی و ملی خود در مدیریت نقدینگی، می‌توانند با حفظ ثبات و جلوگیری از سقوط این بازارها، به خط مقدم جنگ اقتصادی کمک کنند؛ رویکردی که در تضاد با ادبیات حداکثرسازی منافع فردی غربی است و نیازمند همگانی‌سازی روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای حفظ منافع ملی است.

عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تهران در خصوص تأثیر درگیری‌های نظامی بر بازار، ورود نقدینگی به صنایع دفاعی را عامل رشد بازار دانست و تأکید کرد: هیچ دلیلی وجود ندارد که این ورود نقدینگی توازن بازار را به هم بزند. این صنایع می‌توانند موتور محرکه بازار باشند.

ابزارهای مشتقه؛ پاسخی ناکافی به ریسک‌های اقتصادی جنگ

وی در تحلیلی جنجالی درباره کارایی ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله در شرایط جنگی اظهار کرد: «این ابزارها شاید تا حدی پاسخ دهند، اما در شرایطی که عموم مردم ریسک‌گریزند، کارایی خود را از دست می‌دهند. در ابزارهای مشتقه، ریسک از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود و در شرایط بحران از جمله وقوع جنگ، ممکن است طرفی حاضر به پذیرش این ریسک نباشد.»

این استاد دانشگاه در خصوص قطع ارتباط با سیستم جهانی سوئیفت، راهکارهای عملیاتی را برشمرد و گفت: «استفاده از ظرفیت‌هایی مثل بریکس و شانگهای، ایجاد مبادلات اقتصادی با پول‌های ملی، پیمان های دو یا چند جانبه پولی و اتصال سیستم‌های پرداخت کشورها به یکدیگر مانند اتصال سامانه شاپرک ایران به «میر» در روسیه، کاهش وابستگی به نظام مالی امارات (به علت دشمنی این کشور از یک طرف و ناکارامدی راهکار استفاده از تراستی ها برای دور زدن تحریم ها از طرف دیگر)، برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت های مالی ایران خارج از کشور و غیر ایرانیان دوستار نظام اسلامی، از راهکارهای مؤثر برای کاهش دادن و مدیریت آثار مخرب تحریم‌هاست.

وحدت ملی؛ مولفه ای حیاتی در رشد اقتصاد ملی

محمد حسین قوام در بخش پایانی صحبت های خود به بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظ الله) در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره و تأکید کرد: «وحدت ملی و امنیت ملی، دو زیرساخت نرم هستند که مستقیماً بر شاخص‌های مهم اقتصادی، تأثیر می‌گذارند. یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی، سرمایه گذاری است که موجبات تقویت تولید ملی و کنترل تورم، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و در نهایت ارتقا مقاومت و رفاه اقتصادی، را فراهم می آورد. در همین راستا می توان بیان نمود که سرمایه گذاری لزوما در سایه استقرار و تداوم امنیت، معنی پیدا می کند. از سوی دیگر در شرایط تحمیل جنگ کنونی به کشور، بازتعریف و بازسازی امنیت ملی جز با ایجاد بازدارندگی در سطح بین المللی امکان پذیر نمی باشد. تعریف معادلات جدید در حوزه بازدارندگی نیز، صرفا از طریق مقاومت و پیروزی در میدان از جمله موفقیت در تداوم کنترل و مدیریت موثر تنگه هرمز، محقق می شود.

وی ادامه داد:لیکن پیروزی در میدان نیز در شرایطی غیر از وجود پشتیبانی مردمی و ملی، قابل تحقق نیست. آنهم در شرایطی که پشتیبانی مردمی نیز در سایه وحدت ملی امکان پذیر است بنابراین می توان بیان نمود که پیشرفت اقتصاد کشور در بستر تحقق اقتصاد مقاومتی آنهم از مجرای سرمایه گذاری مولد، صرفا در شرایط تضمین امنیت ملی آنهم بر پایه وحدت ملی، قابل وقوع است.