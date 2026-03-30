  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۲

مدیریت بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رواناب در کردستان طی بارش‌های اخیر

سنندج- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از مدیریت و استحصال بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رواناب در پی بارش‌های ۱۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۵ خبر داد.

بهزاد شریفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های قابل توجه در روزهای ابتدایی سال جاری، از نقش مؤثر سازه‌های آبخیزداری در کنترل و بهره‌برداری از رواناب‌ها خبر داد.

شریفی‌پور اظهار کرد: در پی فعالیت سه جبهه بارشی مداوم در ۱۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۵، حجم قابل توجهی از رواناب‌ها در حوزه‌های آبخیز استان تولید شد که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، مدیریت و ذخیره‌سازی شد.

وی افزود: در این مدت، ۱۵ بند خاکی کوتاه و ۳۴۲۶ سازه سنگی-ملاتی در سطح حوزه‌های آبخیز استان آبگیری شدند که در مجموع ظرفیتی بالغ بر ۹۸ میلیون مترمکعب برای نگهداشت رواناب‌ها فراهم کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: با توجه به تکرار آبگیری این سازه‌ها در چند مرحله طی این بارش‌ها، برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب از جریان‌های سطحی در استان استحصال و مدیریت شده است.

شریفی‌پور با اشاره به گستردگی حوزه‌های آبخیز استان بیان کرد: کردستان دارای ۳۶۱ زیرحوزه آبخیز با مساحتی حدود سه میلیون هکتار است که در راستای مدیریت جامع این حوزه‌ها، بیش از ۷ هزار سازه آبخیزداری شامل سازه‌های سنگی-ملاتی، سنگی-گابیونی، پروژه‌های پخش سیلاب و ۱۵ بند خاکی کوتاه احداث شده است.

وی تاکید کرد: آبگیری‌های انجام‌شده در بارندگی‌های اخیر نقش بسزایی در تعدیل سیلاب، حفاظت از خاک، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و همچنین احیا و توسعه منابع آبی محلی در استان داشته است.

کد مطلب 6786816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها