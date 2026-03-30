بهزاد شریفیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای قابل توجه در روزهای ابتدایی سال جاری، از نقش مؤثر سازههای آبخیزداری در کنترل و بهرهبرداری از روانابها خبر داد.
شریفیپور اظهار کرد: در پی فعالیت سه جبهه بارشی مداوم در ۱۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۵، حجم قابل توجهی از روانابها در حوزههای آبخیز استان تولید شد که با بهرهگیری از زیرساختهای موجود، مدیریت و ذخیرهسازی شد.
وی افزود: در این مدت، ۱۵ بند خاکی کوتاه و ۳۴۲۶ سازه سنگی-ملاتی در سطح حوزههای آبخیز استان آبگیری شدند که در مجموع ظرفیتی بالغ بر ۹۸ میلیون مترمکعب برای نگهداشت روانابها فراهم کردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: با توجه به تکرار آبگیری این سازهها در چند مرحله طی این بارشها، برآوردها نشان میدهد بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب از جریانهای سطحی در استان استحصال و مدیریت شده است.
شریفیپور با اشاره به گستردگی حوزههای آبخیز استان بیان کرد: کردستان دارای ۳۶۱ زیرحوزه آبخیز با مساحتی حدود سه میلیون هکتار است که در راستای مدیریت جامع این حوزهها، بیش از ۷ هزار سازه آبخیزداری شامل سازههای سنگی-ملاتی، سنگی-گابیونی، پروژههای پخش سیلاب و ۱۵ بند خاکی کوتاه احداث شده است.
وی تاکید کرد: آبگیریهای انجامشده در بارندگیهای اخیر نقش بسزایی در تعدیل سیلاب، حفاظت از خاک، تغذیه سفرههای زیرزمینی و همچنین احیا و توسعه منابع آبی محلی در استان داشته است.
نظر شما