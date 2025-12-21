به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآبادی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر، سازه‌های آبخیزداری شهرستان بیرجند با آبگیری مناسب نقش مؤثری در مهار رواناب‌ها و کاهش خسارات سیلاب ایفا کردند.

وی افزود: این بارندگی‌ها موجب ذخیره نزولات جوی در بندهای خاکی، سنگی‌ملاتی و سایر سازه‌های آبخیزداری منطقه شد و علاوه بر تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، به بهبود پوشش گیاهی و پایداری عرصه‌های طبیعی کمک کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی همچنین از آبگیری سازه‌های آبخیز در حوزه آبخیز دهلکوه شهرستان بیرجند در بارندگی‌های اخیر خبر داد.

وی گفت: در پی بارندگی‌های روزهای اخیر، سازه‌های آبخیزداری حوزه دهلکوه شهرستان بیرجند به‌طور مطلوب آبگیری شدند.

نصرآبادی ادامه داد: این سازه‌ها نقش مؤثری در کنترل رواناب‌ها، کاهش فرسایش خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب ایفا می‌کنند.