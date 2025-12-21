  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

سازه‌های آبخیزداری بیرجند آبگیری شد

سازه‌های آبخیزداری بیرجند آبگیری شد

بیرجند- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در پی بارندگی‌های اخیر سازه‌های آبخیزداری شهرستان بیرجند آبگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآبادی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر، سازه‌های آبخیزداری شهرستان بیرجند با آبگیری مناسب نقش مؤثری در مهار رواناب‌ها و کاهش خسارات سیلاب ایفا کردند.

وی افزود: این بارندگی‌ها موجب ذخیره نزولات جوی در بندهای خاکی، سنگی‌ملاتی و سایر سازه‌های آبخیزداری منطقه شد و علاوه بر تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، به بهبود پوشش گیاهی و پایداری عرصه‌های طبیعی کمک کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی همچنین از آبگیری سازه‌های آبخیز در حوزه آبخیز دهلکوه شهرستان بیرجند در بارندگی‌های اخیر خبر داد.

وی گفت: در پی بارندگی‌های روزهای اخیر، سازه‌های آبخیزداری حوزه دهلکوه شهرستان بیرجند به‌طور مطلوب آبگیری شدند.

نصرآبادی ادامه داد: این سازه‌ها نقش مؤثری در کنترل رواناب‌ها، کاهش فرسایش خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب ایفا می‌کنند.

کد خبر 6696798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها