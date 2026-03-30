روایت این روزها بر هر مستندسازی واجب است؛ نمایش ابعاد پنهان قدرت ایران

ساسان فلاحفر مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: همانگونه که مستندهای «تنبیه»، «آتشباران شب سال نو» و «پیروزی اراده» برای سه نبرد وعده صادق ۱، ۲ و ۳ که هر سه در برابر محور استکبار صورت گرفت تولید و اسناد مختلفی گردآوری شد، اکنون نیز با بهرهگیری از آشنایی با این موضوعات و تجربه سالها ساخت مستند در حوزه محور مقاومت و پیشرفتهای آن، مشغول انجام کاری هستیم.
وی افزود: برخلاف برخی آثار که دوستان دیگر در واکنش به حملات استکبار تولید میکنند و به سرعت در دسترس قرار میگیرند، کار ما رویکردی عمیقتر و دانشافزا برای مخاطبان خواهد داشت و امیدواریم این مهم به انجام برسد.
این کارگردان درباره روند تولید مستندش تصریح کرد: بخش مهمی از تولید مستند که ستون اصلی آن پژوهش، گردآوری اطلاعات و تصاویر مربوط به این روزهاست، هماکنون توسط یک تیم در حال انجام است. مشابه رویاروییهای پیشین با محور استکبار، این کار نیز جریان دارد و امیدواریم اثر خوبی ساخته شود.
این مستندساز درباره پروژه دیگر خود گفت: همزمان یک مجموعه کوتاه چندقسمتی با عنوان «نقطهزن» نیز تولید میشود. در این مجموعه که احتمالاً در ۱۰ تا ۱۵ قسمت ۱۰ دقیقهای ارائه خواهد شد، به ابعاد پنهان قدرت ایران در مقابله با تروریستهای هجومآورنده به سنگرها و نیز نکاتی که عموم مردم از موشک و پهپاد بیاطلاعاند، پرداخته میشود.
وی ادامه داد: مخاطب معمولا صرفا تصویر مبهمی از موشکهایی نظیر قدر، عماد، فتاح، خیلرشکن و … را در تلویزیون مشاهده میکند؛ حال آنکه با همکاری بچههای هوافضا و استفاده از تصاویر کمتر دیدهشده، ضمن نمایش این تجهیزات، به اختصار درباره آنها سخن خواهیم گفت.
این مستندساز در پاسخ به این پرسش که اگر مستندسازان قصد فعالیت در این زمینه را داشته باشند، بهتر است به کدام جبهه جنگ توجه کنند، عنوان کرد: این موضوع بستگی به رویکرد افراد دارد. مستندسازان اکنون در هر حوزهای باید درباره این روزها کار کنند تا وقایع برای تاریخ ثبت و ماندگار شوند. آنچه برای تاریخ میماند، همین فیلمهای مستند هستند. فیلمهای داستانی میآیند و میروند، اما مستندها سالها بعد نیز قابل استفاده و مراجعه خواهند بود.
فلاحفر در پایان تاکید کرد: معتقدم در سالهای آینده، برای نسلهای بعد، اگر بخواهیم شاهنامه معاصر خود را روایت کنیم، باید این روزها را بازگو کنیم؛ روزهایی که قهرمانان بزرگی در بخشهای مختلف، از آتشنشانی و هلالاحمر گرفته تا نیروهای بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و بهویژه بچههای هوافضای سپاه، حضور داشتند و هرکدام بهدرستی وظیفه دفاع از وجببهوجب این خاک را انجام دادند.
