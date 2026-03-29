حسین نمازی نویسنده و کارگردان سینما، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کنونی کشور بیان کرد: این روزها دوران بسیار عجیبی را سپری می‌کنیم؛ روزهایی آمیخته با اندوه، حماسه، شور، غرور ملی و رنج. ترکیب این احساسات در کنار یکدیگر پدیده‌ای کم‌نظیر است که یک ملت شاید در طول قرن‌ها فقط یکبار آن را تجربه کند. اگر شبانگاه در خیابان‌های تهران حضور داشته باشید، با همه‌ این احساسات شگفت‌انگیز روبه‌رو خواهید شد.

کارگردان فیلم «شادروان» تصریح کرد: به شخصه سال‌هاست احتمال چنین روزهایی را می‌دادم و تردیدی برایم نبود که ما چنین جنگی را تجربه خواهیم کرد. اکنون در حال گذر از یک پیچ تاریخی بسیار تند و حیاتی هستیم. اگر بتوانیم از این مرحله با پیروزی عبور کنیم، بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مرور سامان خواهند یافت. آنچه در این برهه ضرورت دارد، تاب‌آوری، همفکری و همیاری جمعی است.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر از منظر گسترده‌تر و عمیق‌تری به موضوع بنگریم، باید توجه کنیم که اکنون درگیر رویارویی با بزرگترین ائتلاف نظامی و رسانه‌ای جهان هستیم. یک جنگ ترکیبی که رسانه‌ها خط مقدم آن هستند. روایت‌های رسانه‌های متخاصم در صورتی می‌تواند بی اثر باشد که قطب نمای تاریخی ما به درستی عمل کند. نباید اجازه دهیم برای ما تاریخ و روایت جعلی بسازند. بابد بدانیم کجا ایستاده‌ایم و چه باید بکنیم. وای بر ملتی که از تاریخ خودش درس نگیرد و وای بر ملتی که باید تاریخ برایش تکرار شود تا از آن درس بگیرد. انجام هر آنچه به توان نظامی کشور یاری می‌رساند، وظیفه‌ای همگانی است.

کارگردان «شهسوار» تاکید کرد: بسیاری از صحبت‌ها تکراری شده، اما واقعیت این است که امروز مساله فراتر از جمهوری اسلامی است. مساله تغییر ژئوپلیتیک منطقه است که سران اسرائیل و آمریکا بارها به وضوح درباره آن سخن گفته‌اند و این ممکن نیست مگر اینکه ما را به جان هم بیاندازند. رویدادهای دی ماه گذشته نیز همگی مقدمه‌ای برای شرایط کنونی بوده‌اند. هویت ما را هدف قرار داده‌اند، حس ملی گرایی ما را نشانه رفته‌اند و اگر این تنها داشته‌های ما از بین برود قطعا دیگر ایرانی نخواهد ماند. گاه برخی اختلاف‌ سلیقه‌ها یا گلایه‌های ما نسبت به یکدیگر یا مسئولان موجب تشدید فضا می‌شود، اما برای ماندن ایران باید فراتر از اینها اندیشید. باید ابتدا از بمباران شدید رسانه‌ای خود را حفظ کنیم و کمی در خلوت به اوضاع بیاندیشیم.

وی با اشاره به لزوم توجه به تاریخ افزود: توصیه من این است که نگاه‌ها را گسترش دهیم. اگر تاریخ ۲ قرن اخیر، به‌ویژه از اواخر دوره قاجار به این سو، را با دقت و عمق مطالعه کنیم، درمی‌یابیم که چه خوابی برایمان دیده‌اند. آن وقت است که دیگر اجازه نمی‌دهیم رسانه‌ها تاریخ را آنطور که می‌خواهند برای ما روایت کنند، اجازه نمی‌دهیم تاریخ جعلی برایمان بسازند.

نمازی در پایان با اشاره به عزت مردم ایران بیان کرد: من معتقدم این مرحله را با پیروزی و سربلندی پشت سر خواهیم گذاشت. ما ملتی هستیم که در دو، سه قرن اخیر بسیار تحقیر ملی شده‌ایم و همواره آرزوی روزی را داشتیم که کسی بیاید و همچون آرش کمانگیر، مرزهای عزت‌مان را مشخص کند. اکنون آن روز فرا رسیده است. تک تک ما آرش کمانگیریم. به معدود دوستانم که هنوز تحت تاثیر رسانه‌ها هستند توصیه می‌کنم؛ اندکی لجاجت را کنار بگذارند و در کنار اندوه فقدان عزیزان، این لحظات تاریخی سربلندی ملی را دریابند. غرور ملی را که دوباره بر دمیده ببینند. برای نخستین بار است که ما به‌عنوان مردمی آزاده، در تعیین سرنوشت این سرزمین و منطقه نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنیم.