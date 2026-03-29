حجت الاسلام نجفی: جامعه اسلامی نیازمند حضور، تبیین و استغاثه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی شامگاه یکشنبه در تجمع مردم آستانه‌اشرفیه در خونخواهی رهبر شهید با اشاره به وعده‌های الهی در قرآن کریم اظهار کرد: گاهی انسان‌ها نسبت به تقدیرات الهی غافل هستند، در حالی که خداوند متعال افق‌های بزرگی را برای مؤمنان در نظر گرفته است و انسان نمی‌داند چه درهای بزرگی ممکن است به روی او گشوده شود.

وی با اشاره به حوادث صدر اسلام افزود: در مقطعی مشرکان مکه اموال مسلمانان را مصادره کردند و در حالی که مؤمنان در مدینه بودند، خبر عبور کاروان تجاری قریش از نزدیکی مدینه به پیامبر اکرم(ص) رسید و ایشان دستور آمادگی برای مقابله دادند. در ظاهر هدف بازپس‌گیری اموال مسلمانان بود، اما خداوند اراده‌ای فراتر داشت و آن نابودی ریشه کفر و تثبیت قدرت مؤمنان بود.

پیروزی به تعداد و امکانات نیست

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به جنگ بدر بیان کرد: در جنگ بدر حدود ۳۰۰ نفر از مسلمانان در برابر چندین برابر از لشکریان مشرکان قرار گرفتند و با وجود نگرانی‌هایی که وجود داشت، به اذن الهی مؤمنان پیروز شدند.

نجفی گیلانی تصریح کرد: این واقعه نشان می‌دهد پیروزی به تعداد نفرات و امکانات نیست، بلکه به ایمان، اراده و استقامت بستگی دارد و هرگاه جامعه‌ای این ویژگی‌ها را داشته باشد، می‌تواند بر دشمنان خود غلبه کند بنابراین در این برهه حالا متوجه فرمایش رهبر شهید می شویم که می فرمودند؛ ملت ایران مبعوث خواهند شد.

وی با اشاره به جنگ احزاب نیز گفت: در آن جنگ حدود سه هزار نفر از مسلمانان در برابر بیش از ۱۰ هزار نفر از دشمنان قرار داشتند و در عین حال، علاوه بر تهدیدهای بیرونی، منافقان و برخی یهودیان در داخل مدینه نیز به فتنه‌انگیزی پرداختند.

استغاثه؛ شرط امداد الهی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: در همان شرایط سخت، پیامبر اکرم(ص) دستور دادند گروه‌هایی در کوچه‌های مدینه ندای «الله‌اکبر» سر دهند تا روحیه مؤمنان تقویت شود و همین یاد خدا موجب عقب‌نشینی دشمنان شد.

وی با اشاره به وظایف امروز جامعه اسلامی گفت: بر اساس فرمایش امیرالمؤمنین(ع) سه مرتبه برای یاری حق وجود دارد؛ نخست محبت قلبی، دوم حمایت و دفاع زبانی و سوم حضور عملی در میدان.

نجفی گیلانی تأکید کرد: علاوه بر حضور در میدان و تبیین حقایق، یک وظیفه مهم دیگر نیز وجود دارد و آن استغاثه و توسل به درگاه الهی است، چراکه در جریان جنگ بدر نیز خداوند به مؤمنان دستور داد برای دریافت امداد الهی به استغاثه روی آورند.

وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه‌ای در کنار تلاش و حضور در میدان، به درگاه خداوند متعال استغاثه کند، نصرت الهی شامل حال آن خواهد شد.