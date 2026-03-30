به گزارش خبرگزاری مهر، سالار جیریایی از تولید و پخش مجدد برنامه تلویزیونی «قرار» خبر داد و گفت: پس از واکنش مثبت به انتشار برنامه تلویزیونی قرار که اسفند ماه گذشته با محوریت جنگ رمضان با همکاری صداو سیمای استان مرکزی تولید شد، تهیه و پخش این برنامه در سال 1405 نیز از این هفته از سرگرفته میشود.
وی بیان کرد: این برنامه با رویکردی مردمی و اجتماعی طراحی شده و تلاش دارد روایت زندگی، دغدغهها و تجربههای واقعی مردم استان مرکزی را در قاب تلویزیون به تصویر بکشد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه «قرار» بر پایه روایتهای مردمی شکل گرفته است، افزود: در این برنامه تلاش شده گفتگوها از دل جامعه و میان خود مردم شکل بگیرد و شهروندان بهعنوان راویان اصلی، تجربهها، نگاهها و دغدغههای خود را با مخاطبان در میان بگذارند به همین دلیل بخش مهمی از محتوای برنامه از روایتها، فیلمها و سوژههایی شکل میگیرد که مردم از خانهها، محلهها و فضای شهری ارسال میکنند.
جیریایی با بیان اینکه این برنامه بستری برای شنیده شدن صدای واقعی مردم است، ادامه داد: «قرار» ترکیبی از گفتگوهای مردمی، روایتهای میدانی، آیتمهای فرهنگی و گزارشهایی از فضای زندگی روزمره در شهرهای مختلف استان مرکزی است و تلاش میکند تصویری نزدیک و واقعی از حالوهوای جامعه ارائه دهد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که «جنگ روایتها» به یک میدان مهم رسانهای تبدیل شده است، مشارکت مردم در تولید محتوا اهمیت زیادی دارد و هر فرد میتواند با ثبت و ارسال روایتها، تصاویر و تجربههای خود، سهمی در بازتاب واقعیتهای جامعه و تقویت امید و همدلی داشته باشد.
وی افزود: برنامه «قرار» با همکاری تشکلهای مردمی و به همت حوزه هنری استان مرکزی و سیمای آفتاب تولید شده و تلاش دارد پلی میان مردم و رسانه باشد تا آنچه در زندگی واقعی جریان دارد، بیواسطه در قاب تلویزیون دیده و شنیده شود.
جیریایی گفت: برنامه تلویزیونی «قرار» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ از شبکه آفتاب پخش میشود و مخاطبان میتوانند روایتها، فیلمها، عکسها و سوژههای خود را برای حضور در این برنامه ارسال کنند.
اراک- رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت:برنامه«قرار» با رویکردی مردمیتر و روایتهایی زنده از دل کوچهپسکوچههای این استان به آنتن بازگشته تا صدای واقعی مردم را بیواسطه به خانهها برساند.
