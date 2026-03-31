خبرگزاری مهر - گروه هنر - سجاد خیامی؛ در سال ۱۴۰۴ نمایشنامههای بسیاری در ژانرهای متفاوت توسط نشرهای مختلف به چاپ رسید؛ نمایشنامههایی که برخی ترجمه آثار مطرح ادبیات جهان در سالهای دگرگون بود و برخی توسط نویسندگان ایرانی منتشر شده بود. گروه هنر خبرگزاری مهر قصد دارد تا با مرور برخی از مهمترین آثاری که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ منتشر شدهاند، به معرفی و توضیح این آثار بپردازد.
«آندروماک» نوشته اوریپید
نشر بیدگل که از چند سال پیش به ترجمه و نشر آثار کلاسیک یونانی پرداخته است در سال گذشته نمایشنامه «آندروماک» نوشته اوریپید تراژدینویس شهیر یونانی را توسط غلامرضا شهبازی مترجم باسابقه ایرانی به چاپ رسانده است. این نمایشنامه که روایتی از رنجهای جانفرسای زندگی پس از جنگ است به سرگذشت «آندروماک» بیوه هکتور که در جنگ تروا توسط آخیلئوس کشته شده میپردازد.
«آندروماک» فراتر از یک درام خانوادگی، تصویری سیاسی و اخلاقی از پیامدهای جنگ، شکنندگی انسانها در برابر سرنوشت، و تضاد میان قدرت و معصومیت است. اوریپید در این نمایش، همانطور که در دیگر آثارش چون «مدهآ» یا «هکابه»، بهجای قهرمانان پرشکوه، به سرنوشت زنان شکستخورده و رنجدیده میپردازد. او با ترسیم چهرهای انسانی از آندروماک، پرسشهایی درباره عدالت، همدلی، و کرامت انسانی در بستر خشونت جنگی پیش میکشد.
این نمایشنامه پیشتر و در در دهه ۹۰ توسط نشر فراز و با ترجمه مهناز خطیبی نیز منتشر شده بود.
«رگ تاک» نوشته رضا گوران
«رگ تاک» عنوان کتابی نوشته رضا گوران نویسنده و کارگردان برجسته ایرانی است که در آن هفت نمایشنامهای که گوران برای گروه تئاتر خود از آثار مختلف اقتباس کرده است قرار دارد. این کتاب توسط انتشارات ادبیات نمایشی به چاپ رسیده است. گوران که در سال گذشته نمایش پرفروش «رامسس دوم» را در سالن اصلی تئاترشهر اجرا کرده بوده است، در این آثار ترتیب شخصیتها و پیشنهاد سن و ویژگیهای دیگر را نیاورده است و خواننده میتواند خود در ذهن خویش آنها را بیافریند و بسازد.
هفت نمایشنامه حاضر در این کتاب این آثار هستند: «میخوام بخوابم»، «داستان یک پلکان»، «آدم آدم است»، «ابرهای پشت حنجره»، «مرداب روی بام»، «آواز بلند اسب آبی» و «خاموشی دریا».
«توبهکار» نوشته دیوید ممت
انتشارات گره نمایشنامه «توبهکار» نوشته دیوید ممت نویسنده برجسته آمریکایی را در سال گذشته منتشر کرده است. «توبهکار» محصول سال ۲۰۱۷ است و داستان روانپزشکی برجسته به نام چارلز را روایت میکند که با بحرانی اخلاقی و معنوی شدید مواجه میشود.
ماجرا زمانی آغاز میشود که یک بیمار سابق او، متهم به انجام یک تیراندازی وحشتناک، از چارلز میخواهد در دادگاه علیه او شهادت دهد. امتناع چارلز از ارائه شهادت باعث میشود بیمار او را به تعصب متهم کند، با اشاره به مقالهای که چارلز در گذشته منتشر کرده بود و به اشتباه چاپی رسانهها از «اقتباس» به «انحراف» تبدیل شد، افکار عمومی و اعتبار حرفهای او را تهدید میکند. در کنار این بحران، فشارهای شخصی و حرفهای از جانب همسرش، کت، و وکیل او، ریچارد، و همچنین بازجویی وکیل طرف مقابل، شدت مییابد.
توبهکار» نمایشی تأملبرانگیز و اخلاقا چالشبرانگیز است که با بررسی تعامل بین اخلاق حرفهای، دین، هویت و فشار اجتماعی، مخاطب را به تعمق در معنای واقعی صداقت و توبه وا میدارد. این اثر از طریق شخصیت چارلز، نشان میدهد که پایداری اخلاقی و وجدان حرفهای گاهی هزینهای سنگین دارد و مخاطبان را دعوت میکند تا درباره ماهیت واقعی توبه و مسئولیت فردی اندیشمندانه فکر کنند.
«چمدان تئاتر» نوشته فرهاد آئیش
در سالی که گذشت کتاب «چمدان تئاتر» که مجموعه آثار فرهاد آئیش است توسط نشر ایشکا به چاپ رسید. آئیش که سالیان درازی در بریتانیا و آمریکا به تحصیل فیلمسازی و عکاسی پرداخته است، در طول سالیان موفق شده تا نمایشنامههای بسیاری در ژانرهای گوناگون و مدرن بنویسد؛ نمایشنامههایی که در کتاب «چمدان تئاتر» حضور دارند. آئیش در سالی که گذشت با اجرای نقش ونسان ونگوگ در نمایش «باد زرد ونگوگ» در سالن اصلی تئاترشهر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
برخی از نمایشنامههای حاضر در این کتاب این آثار هستند: «تقصیر»، «سی و دو دقیقه از ماجرا»، «زن در خانه»، «یک رابطه ساده»، «نقش زن»، «چمدان»، «تئاتر تئاتر»، «سیمرغ»، «شام آخر»، «هفت شب با میهمانی ناخوانده» و «شام آخر».
«آلیس کوچواو» نوشته ادوارد آلبی
ادوارد آلبی نویسنده برنده جایزه پولیتزر آمریکایی بیشتر به سبب نمایشنامه معروف «چه کسی از ویرجینیا ولف میترسد؟» شناخته میشود اما نشر رابید اقدام به انتشار نمایشنامه «آلیس کوچولو» با ترجمه افسانه لطفی مقدم کرده است.
آلبی در «آلیس کوچولو» سویههای دیگری از آنچه ابزورد آمریکایی مینامند را مورد کندوکاو قرار میدهد. قهرمان نمایش در حالی نشان داده میشود که بین دنیای عقلانی که همه چیز در آن بر مبنای منفعت پیش میرود از یک سو و کلیسا که نماینده دین به شمار میرود از سوی دیگر گیر افتاده است. آلبی در این نمایشنامه هم به انتقاد از جامعه میپردازد هم به شدت کلیسا یا همان نهاد دین را مورد نقد قرار میدهد که با ادعای اصلاح جامعه شکل دیگری از منفعتطلبی را دنبال میکند.
