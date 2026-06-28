به گزارش خبرگزاری مهر، «دی‌ان‌ای» نوشته دنیس کلی یکی از نمایشنامه‌های معاصر است که با نگاهی دقیق و بی‌پرده، مفاهیمی چون خشونت، فشار جمعی، احساس گناه و مسئولیت اخلاقی را در میان گروهی از نوجوانان روایت می‌کند. داستان با یک شوخی به ظاهر بی‌اهمیت آغاز می‌شود، اما به‌سرعت به حادثه‌ای هولناک و جبران‌ناپذیر می‌انجامد؛ رخدادی که شخصیت‌ها را در برابر انتخاب‌هایی دشوار و پرسش‌هایی بنیادین درباره حقیقت، وجدان و مسئولیت قرار می‌دهد. این نمایشنامه با ترجمه مهرانگیز قهرمانی توسط نشر قطره به چاپ رسیده است.

کلی در این اثر بدون قهرمان‌پردازی یا اغراق نشان می‌دهد که خشونت همیشه از سوی افراد شرور سر نمی‌زند، بلکه گاه از دل ترس، ناامنی، میل به پذیرفته شدن و سکوت در برابر خطا شکل می‌گیرد. همین نگاه واقع‌گرایانه، «دی‌ان‌ای» را به یک متن نمایشی تأثیرگذار تبدیل کرده و جایگاه ویژه‌ای برای آن در مراکز دانشگاهی و آموزشی به وجود آورده است.

ترجمه مهرانگیز قهرمانی در قالب مجموعه تخصصی نشر قطره برای کودک و نوجوان منتشر شده است؛ مجموعه‌ای که با هدف ترویج تئاتر و ادبیات نمایشی، دسترسی نوجوانان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان تئاتر را به آثار برجسته نمایشی جهان فراهم می‌کند.

نمایشنامه «دی‌ان‌ای» با بهای ۲۶۵ هزار تومان از سوی نشر قطره منتشر شده و هم‌اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.