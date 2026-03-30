  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

جمع‌آوری ۱۱۰ میلیارد زکات فطریه در کشور

معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: مردم در ماه رمضان در مجموع حدود ۱۱۰ میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره خود را به مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسین‌نژاد معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی مرکز مشارکت‌های مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی گفت: آمار تجمیعی زکات فطریه و کفارات در ماه رمضان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع مبالغ جمع‌آوری‌شده در سراسر کشور به حدود ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده و این رقم حاکی از مشارکت قابل توجه مردم در کمک به مددجویان سازمان بهزیستی است.

وی افزود: فرایند جمع‌آوری زکات فطریه از طریق روش‌های مختلف از جمله مراکز حضوری و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به آدرس https://mosharekat.behzisti.ir انجام شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی مرکز مشارکت‌های مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی گفت: این آمار بیانگر آن است که علیرغم شرایط اقتصادی، فرهنگ نیکوکاری و مشارکت در امور خیرخواهانه همچنان در میان مردم جایگاه قابل توجهی دارد.

وی بیان کرد: از طریق درگاه پرداخت مشارکت مردمی سازمان بهزیستی نیز حدود ۴۴۷ میلیون تومان زکات فطریه جمع‌آوری شده است.

کد مطلب 6786998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها