به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسیننژاد معاون مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی مرکز مشارکتهای مردمی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی گفت: آمار تجمیعی زکات فطریه و کفارات در ماه رمضان ۱۴۰۴ نشان میدهد مجموع مبالغ جمعآوریشده در سراسر کشور به حدود ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده و این رقم حاکی از مشارکت قابل توجه مردم در کمک به مددجویان سازمان بهزیستی است.
وی افزود: فرایند جمعآوری زکات فطریه از طریق روشهای مختلف از جمله مراکز حضوری و درگاههای پرداخت الکترونیکی به آدرس https://mosharekat.behzisti.ir انجام شده است.
معاون مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی مرکز مشارکتهای مردمی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی گفت: این آمار بیانگر آن است که علیرغم شرایط اقتصادی، فرهنگ نیکوکاری و مشارکت در امور خیرخواهانه همچنان در میان مردم جایگاه قابل توجهی دارد.
وی بیان کرد: از طریق درگاه پرداخت مشارکت مردمی سازمان بهزیستی نیز حدود ۴۴۷ میلیون تومان زکات فطریه جمعآوری شده است.
نظر شما