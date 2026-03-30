به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر پارسافر ظهر دوشنبه در مراسم اولین نشاء مکانیزه و دستی روستای دعویسرا از توابع بخش مرکزی رودسر، با اشاره به اینکه توسعه مکانیزاسیون یکی از اهداف اصلی این سازمان است، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از اراضی شالیزاری استان به صورت مکانیزه زیر کشت می‌رود.

پارسافر با ارائه آماری از سطح زیر کشت برنج در گیلان، اظهار کرد: استان گیلان دارای ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار است که بالغ بر ۹۲ درصد از این اراضی به کشت ارقام محلی همچون هاشمی، کاظمی و حسن‌سرایی اختصاص دارد و ۷ درصد مابقی نیز به ارقام پرمحصول نظیر گیلانه، تی‌تی و دیگر ارقام پرمحصول تعلق می‌گیرد.

وی افزود: امیدواریم با همکاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور در گیلان بتوانیم این ارقام را توسعه دهیم و زمینه افزایش بهره‌وری در واحد سطح را فراهم آوریم.

توسعه مکانیزاسیون؛ کاهش هزینه‌های تولید

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اینکه توسعه مکانیزاسیون از اولویت‌های اصلی این سازمان محسوب می‌شود، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد از کشت برنج در استان به صورت مکانیزه انجام می‌شود که این امر می‌تواند هزینه‌های تولید در واحد سطح را کاهش داده و محصول نهایی را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده اقتصادی سازد.

پارسافر با اشاره به مزایای کشت مکانیزه خاطرنشان کرد: استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی مدرن، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب افزایش سرعت عملیات زراعی، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول نهایی می‌شود.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به شرایط اقلیمی و وضعیت منابع آبی استان، ابراز امیدواری کرد: امسال با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب و میزان آب ذخیره‌شده پشت سدها، سال زراعی خوبی برای کشاورزان استان رقم خواهد خورد و بحث امنیت غذایی در گیلان محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه تأمین پایدار محصول برنج نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، افزود: گیلان به عنوان قطب تولید برنج در کشور، مسئولیت سنگینی در این حوزه بر عهده دارد و تلاش مجموعه جهاد کشاورزی بر این است که با حمایت از کشاورزان، تولید پایدار را تضمین کند.

تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک در سال گذشته

پارسافر با اشاره به میزان تولید شلتوک در سال زراعی گذشته، اظهار کرد: سال گذشته تولید شلتوک در گیلان به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن با ضریب بیش از ۵۰ درصد رسید که نشان‌دهنده تولید محصولی کیفی و باارزش در استان است.

وی افزود: امسال با تلاش بی‌وقفه کشاورزان و حمایت‌های مستمر سازمان جهاد کشاورزی، امیدواریم این میزان تولید افزایش یابد و رکوردهای جدیدی در حوزه تولید برنج در استان ثبت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از کشاورزان و تسهیل دسترسی آنان به نهاده‌های کشاورزی و ماشین‌آلات مدرن، تصریح کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان با تمام توان پای کار است تا با ارائه خدمات مشاوره‌ای، تأمین نهاده‌های کیفی و توسعه مکانیزاسیون، زمینه افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان را فراهم آورد.