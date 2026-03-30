به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز دوشنبه در جریان بازدید از یکی از واحدهای صنعتی لرستان، اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال و اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، تسهیلات ۲۳ همتی سفر رئیس‌جمهور در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و خارج از آن قرار می‌گیرد.

وی گفت: با تلاش‌های رزمندگان ما در میدان جنگ، هم‌اکنون ایران دست برتر و پیروز جنگ است و ما موظفیم در این راستا برای تحقق اهداف شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، به فعالیت بپردازیم و گام‌های مؤثری برداریم.

استاندار لرستان، ادامه داد: در این راستا بازدید از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان را در دستور کار قرار داده‌ایم.

شاهرخی، تصریح کرد: این مجموعه یکی از واحدهایی است که در دو تا سه سال اخیر از نظر کمی و کیفی از رشد چشمگیری برخوردار بوده و تولیدات مختلف، متنوع و چندبرابری عرضه کرده است.

وی گفت: تسهیلات ۲۳ همتی اختصاص‌یافته به استان برای تأمین سرمایه در گردش یا ادامه ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی به همه واحدهای مشمول پرداخت می‌شود و این مجموعه نیز از این تسهیلات بهره‌مند خواهد شد.

استاندار لرستان، افزود: قطعاً با پرداخت سرمایه در گردش موردنیاز این واحد و گردش مالی خود مجموعه در کنار همت عالی این واحد، توفیقات بیشتری در تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهند داشت و شاهد رونق و توسعه بیش‌ازپیش صنعت در استان خواهیم بود.