آغاز فعالیت سراسری خدمات رایگان روانشناختی در سامانه ۱۹۰ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: با مشارکت حدود ۷۰۰ نفر از روانشناسان شاغل در شبکه های بهداشتی درمانی و معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، ارائه خدمات تلفنی رایگان روانشناختی برای کل کشور آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: این خدمات با توجه به نیاز مردم در بحران جنگی فعلی و اعتماد فراگیر به خدمات ارائه شده توسط وزارت بهداشت، در تجارب مشابه قبلی در بستر سامانه تلفنی جامع کشوری ۱۹۰ راه اندازی و با همکاری مشترک دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارائه می شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: اهمیت ویژه راه اندازی این خدمت در سامانه تلفنی وزارت بهداشت، تسهیل دسترسی مردم به خدمات روانشناختی که از جمله خدمات مهم ادغام شده در برنامه مراقبت های اولیه و افزایش امکان ارجاع موثر در صورت نیاز در قالب الگوی سلامت روانی اجتماعی جامعه نگر (سراج) به مراکز جامع خدمات سلامت و مراکز سراج جهت دریافت خدمات تخصصی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری در محدوده محل زندگی افراد است.

وی در پایان گفت: مردم می توانند با شماره گیری ۱۹۰ و انتخاب خط ۹ از این سامانه با کارشناسان سلامت روان درباره مشکلات و ناراحتی های سلامت روان خود از ساعت ۸ تا ۲۴ سخن بگویند و مطمئن باشند که همکاران ما، مانند تمامی بحران های پیشین از کرونا تا سیل و زلزله و جنگ در کنار آنها خواهند بود.