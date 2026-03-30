  1. سلامت
  2. درمان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

آغاز فعالیت سراسری خدمات رایگان روانشناختی در سامانه ۱۹۰ 

آغاز فعالیت سراسری خدمات رایگان روانشناختی در سامانه ۱۹۰ 

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از آغاز فعالیت سراسری خدمات رایگان روانشناختی در سامانه تلفنی ۱۹۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: با مشارکت حدود ۷۰۰ نفر از روانشناسان شاغل در شبکه های بهداشتی درمانی و معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، ارائه خدمات تلفنی رایگان روانشناختی برای کل کشور آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: این خدمات با توجه به نیاز مردم در بحران جنگی فعلی و اعتماد فراگیر به خدمات ارائه شده توسط وزارت بهداشت، در تجارب مشابه قبلی در بستر سامانه تلفنی جامع کشوری ۱۹۰ راه اندازی و با همکاری مشترک دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارائه می شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: اهمیت ویژه راه اندازی این خدمت در سامانه تلفنی وزارت بهداشت، تسهیل دسترسی مردم به خدمات روانشناختی که از جمله خدمات مهم ادغام شده در برنامه مراقبت های اولیه و افزایش امکان ارجاع موثر در صورت نیاز در قالب الگوی سلامت روانی اجتماعی جامعه نگر (سراج) به مراکز جامع خدمات سلامت و مراکز سراج جهت دریافت خدمات تخصصی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری در محدوده محل زندگی افراد است.

وی در پایان گفت: مردم می توانند با شماره گیری ۱۹۰ و انتخاب خط ۹ از این سامانه با کارشناسان سلامت روان درباره مشکلات و ناراحتی های سلامت روان خود از ساعت ۸ تا ۲۴ سخن بگویند و مطمئن باشند که همکاران ما، مانند تمامی بحران های پیشین از کرونا تا سیل و زلزله و جنگ در کنار آنها خواهند بود.

کد مطلب 6787098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها