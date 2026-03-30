به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به دریافت نخستین گزارشها از تولد جوجههای هوبره در شهرستان سرایان در سال جاری، اظهار کرد: زندهگیری نوزادان حیاتوحش از تخلفات جدی زیستمحیطی است که برخی افراد بهصورت عمدی یا سهوی مرتکب آن میشوند.
وی با بیان اینکه هر ساله در فصل بهار برخی افراد سودجو اقدام به زندهگیری نوزادان حیوانات وحشی میکنند، افزود: این اقدام خسارتهای جبرانناپذیری به طبیعت وارد میکند زیرا حذف یک نوزاد از چرخه طبیعی، میتواند روند زادآوری یک گونه را برای سالها مختل کند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان جنوبی تأکید کرد: نوزادانی که از طبیعت جدا میشوند، حتی در صورت کشف و بازپسگیری، به دلیل تغذیه دستی، عادت به حضور انسان و نداشتن مهارتهای حیاتی، قابلیت بازگشت به زیستگاه طبیعی را از دست میدهند و معمولاً در شرایط اسارت دوام چندانی ندارند.
خانی با اشاره به اینکه برخی شهروندان از سر دلسوزی نوزادان حیاتوحش را جمعآوری و به محیطبانان تحویل میدهند، گفت: مشاهده نوزاد یک حیوان در طبیعت لزوماً به معنای رها شدن یا آسیب آن نیست.
وی ادامه داد: بنابراین از مردم درخواست میشود هنگام مشاهده چنین مواردی از هرگونه دخالت خودداری کرده و موضوع را از طریق شماره ۱۵۴۰ به مأموران یگان حفاظت محیطزیست اطلاع دهند.
