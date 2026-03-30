اسکان حدود ۵ هزار نفر در زائرسراهای بقاع متبرکه خراسان جنوبی

حجت الاسلام پرویز بخشی پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز نهم فروردین ماه ۱۵ هزار و ۳۳۲ زائر به بقاع متبرکه استان مراجعه کرده اند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: همچنین تعداد ۴ هزار و ۸۷۰ نفر در زائرسراهای بقاع متبرکه استان اسکان یافتهاند.
وی با بیان اینکه طرح «آرامش بهاری، بیعت با ولایت ۱۴۰۵» در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) و آستان مقدس امامزاده سید علی (ع) شهرستان نهبندان نیز برگزار شد گفت: آستان مقدس امامزادگان شهرستان فردوس نیز به صورت شبانهروزی به مسافران نوروزی خدمات ارائه میدهد.
وی اسکان مناسب در سوئیتهای زائرسرا، آبجوش صلواتی، سرویس بهداشتی و حمام، آب تصفیه شده، شهربازی کودکان، فروشگاه ملزومات مسافر، پاسخگویی به سوالات شرعی توسط روحانی مستقر و اقامه نماز جماعت را از اهم این برنامه ها اعلام کرد.
وی افزود: آمار کلی از ابتدای شروع طرح آرامش بهاری تا روز نهم فروردین شامل ۲۲۷ هزار و ۳۷ نفر مراجعهکننده و ۴۷ هزار و ۵۳۷ نفر اسکان یافته در زائرسراها است که این آمار بیانگر استقبال خوب زائران و مسافران نوروزی از این اماکن مقدس است.
بخشیپور یادآور شد: طرح «آرامش بهاری، بیعت با ولایت» تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ در سراسر استان ادامه دارد.
