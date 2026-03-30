سلیمی: بیش از ۴۸ هزار مسافر نوروزی در کرمانشاه جابه جا شدند

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی اجرای طرح نوروزی از ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین سال ۱۴۰۵، ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان کرمانشاه نقش مهمی در جابجایی مسافران ایفا کرده و در این مدت مجموعاً ۴۸ هزار و ۲۱ مسافر در محورهای مختلف برونشهری استان جابجا شدهاند.
وی با اشاره به تعداد سفرهای انجامشده در این مدت افزود: در مجموع ۵ هزار و ۹۵۷ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان انجام شده که شامل اتوبوس، مینیبوس و ناوگان سواری بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه ادامه داد: از مجموع سفرهای انجامشده در این مدت، یک هزار و ۵۷۱ سفر توسط ناوگان اتوبوسی، ۲ هزار و ۱۲۸ سفر توسط مینیبوسها و ۲ هزار و ۲۵۸ سفر نیز توسط ناوگان سواری انجام شده است که بخش قابل توجهی از جابجایی مسافران نوروزی استان را پوشش دادهاند.
سلیمی همچنین درباره تعداد مسافران جابجا شده در هر بخش گفت: از مجموع ۴۸ هزار و ۲۱ مسافر جابجا شده در این بازه زمانی، ۲۰ هزار و ۷۴ نفر توسط اتوبوسها، ۲۰ هزار و ۹۱۷ نفر توسط مینیبوسها و ۷ هزار و ۳۰ نفر نیز توسط ناوگان سواری به مقاصد مختلف جابجا شدهاند.
وی با اشاره به ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان تصریح کرد: در حال حاضر ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان کرمانشاه شامل یک هزار و ۲۷ دستگاه سواری، ۹۹۰ دستگاه مینیبوس و ۲۰۱ دستگاه اتوبوس است که در محورهای مختلف برونشهری استان فعالیت داشته و خدمات حملونقل مسافران را بر عهده دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در ادامه تعداد رانندگان فعال در حوزه حملونقل عمومی مسافری استان را ۵ هزار و ۵۱۴ نفر اعلام کرد و افزود: این رانندگان با تلاش مستمر و فعالیت شبانهروزی در ایام طرح نوروزی نقش مهمی در جابجایی ایمن و مناسب مسافران ایفا کردهاند.
سلیمی در پایان با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی گفت: تمامی ظرفیتهای ناوگان حملونقل عمومی استان در ایام نوروز به کار گرفته شد تا خدمات مطلوبتری به مردم و مسافران ارائه شود و تلاش شد سفرهای نوروزی با نظم، ایمنی و کیفیت مناسب انجام گیرد.
نظر شما