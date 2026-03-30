۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

۲۷ تریلی کمک های بشردوستانه از عراق به ایران رسید

رئیس جمعیت هلال‌احمر از دریافت ۲۷ تریلی کمک های بشردوستانه از کشور عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر با حضور در مراسم تحویل کمک های بشردوستانه گفت: دومین محمول امدادی امروز از کشور عراق به دستمان رسید که شامل ۲۷ تریلی از طرف عتبه امام حسین(ع) است.

وی افزود: پیش از این نیز محموله ۳۱۳ تنی کمک از کشور روسیه وارد کشور شده بود و جالب است بدانید ما تا کنون از این کشورها کمک نخواسته ایم اما تعداد زیادی کشور مثل تاجیکستان و غیره برای ارسال کمک اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: این کمک ها شامل اقلام پزشکی مثل ۲ دستگاه آمبولانس، تعداد زیادی تخت و برانکارد، محصولات بیهوشی و اتاق عمل، اقلام مهندسی و ابزارهای تخصصی آواربرداری، اقلام زیستی مثل پتو و سایر اقلام دارویی هستند که امروز به تهران رسیدند.

کولیوند گفت: این مسئله برای ما تنها پیام مادی نیست و پیام‌ معنوی دارد و ما معتقدیم تمام اسلام در مقابل ظلم ایستاده و ما با دشمن اسلام در جنگ هستیم.

وی افزود: ما پیام تولیت عتبه سیدالشهدا را دریافت کردیم که عنوان کردند ما در کنار مردم شریف ایران هستیم و من از این همبستگی خوشحالم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: البته این مسئله دو طرفه است و ما نیز در مناسبت های مختلف در کنار کشور دوست و همسایه عراق هستیم.

