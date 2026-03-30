۲۷ تریلی کمک های بشردوستانه از عراق به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر با حضور در مراسم تحویل کمک های بشردوستانه گفت: دومین محمول امدادی امروز از کشور عراق به دستمان رسید که شامل ۲۷ تریلی از طرف عتبه امام حسین(ع) است.

وی افزود: پیش از این نیز محموله ۳۱۳ تنی کمک از کشور روسیه وارد کشور شده بود و جالب است بدانید ما تا کنون از این کشورها کمک نخواسته ایم اما تعداد زیادی کشور مثل تاجیکستان و غیره برای ارسال کمک اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: این کمک ها شامل اقلام پزشکی مثل ۲ دستگاه آمبولانس، تعداد زیادی تخت و برانکارد، محصولات بیهوشی و اتاق عمل، اقلام مهندسی و ابزارهای تخصصی آواربرداری، اقلام زیستی مثل پتو و سایر اقلام دارویی هستند که امروز به تهران رسیدند.

کولیوند گفت: این مسئله برای ما تنها پیام مادی نیست و پیام‌ معنوی دارد و ما معتقدیم تمام اسلام در مقابل ظلم ایستاده و ما با دشمن اسلام در جنگ هستیم.

وی افزود: ما پیام تولیت عتبه سیدالشهدا را دریافت کردیم که عنوان کردند ما در کنار مردم شریف ایران هستیم و من از این همبستگی خوشحالم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: البته این مسئله دو طرفه است و ما نیز در مناسبت های مختلف در کنار کشور دوست و همسایه عراق هستیم.