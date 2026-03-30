توزیع بیش از یک میلیون لیتر سوخت در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی ظهر امروز دوشنبه در جریان بازدید از بازار شهر الشتر، اظهار داشت: باتوجه‌به افزایش چشمگیر ترددها و افزایش جمعیت شهرستان در ایام نوروز به دلیل حضور گردشگران و میهمانان نوروزی در حوزه‌های شهری و به‌ویژه روستاها، مجموعه تأمین و توزیع سوخت شهرستان با آمادگی کامل وارد عمل شده و تاکنون از ابتدای فروردین، بیش از یک میلیون لیتر سوخت در سطح شهرستان توزیع شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هفت جایگاه سوخت فعال در شهرستان خدمات‌رسانی می‌کنند که از این تعداد، چهار جایگاه ویژه عرضه بنزین و گازوئیل و سه جایگاه نیز در حوزه CNG فعال هستند.

فرماندار سلسله، عنوان کرد: خوشبختانه با همراهی مجموعه دستگاه‌های اجرایی و تلاش شبانه‌روزی عوامل خدوم این بخش، روند خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد.

ملکی صادقی، افزود: در حال حاضر در بخش کالاهای استراتژیک و غذایی به‌ویژه آرد حوزه شهری و روستایی شهرستان در وضعیت مطلوب قرار دارد و بر اساس پیش‌بینی‌ها و تدابیر اتخاذ شده هیچ‌گونه کمبودی در سطح شهرستان وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس دستور مؤکد استاندار کمیته‌های رصد و پایش بازار، تیم‌های بازرسی و نهادهای ذی‌ربط شهرستان به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی وضعیت انبارها و موجودی اقلام ضروری، فرایند توزیع و ذخایر اقلام راهبردی و همچنین قیمت کالاها را به‌صورت جدی تحت‌نظر دارند و اولویت اصلی ما تأمین به‌موقع مایحتاج عمومی باقیمت مصوب است.

فرماندار سلسله، تصریح کرد: در این مسیر با هرگونه اخلال برخورد قانونی می‌شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نیست و طبق ابلاغیه صادره، تمامی مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف به حضور شبانه‌روزی در محل خدمت خود هستند تا در صورت بروز هرگونه نیاز در کمترین زمان ممکن اقدام لازم صورت گیرد.

ملکی صادقی، بیان کرد: همچنین بانک‌ها نیز با برنامه‌ریزی مناسب آماده ارائه خدمات مالی و بانکی به هم‌میهنان هستند و از همه عزیزانی که شهرستان ما را برای گذران تعطیلات نوروزی خود انتخاب کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزاریم؛ حضور آنان، مایه رونق، نشاط و برکت برای منطقه بوده است.