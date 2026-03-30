مرتضی بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سطح استان بوشهر ۴۰ هزار هکتار نخلستان وجود دارد که عملیات بارورسازی در ۹۰ درصد این نخلستانها یعنی حدود ۳۶ هزار هکتار انجام شده است.
وی با اشاره به تکرار عملیات گردهافشانی در برخی از باغات استان بهدلیل شرایط نامناسب جوی در هفتههای اخیر بیان کرد: با توجه به بارشها در برخی نخلستانها لازم است عملیات گردهافشانی دوباره تکرار شود تا از کاهش عملکرد محصول جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: کیفیت گرده نر نقش مهمی در اندازه میوه، زودرس و افزایش مقاومت خرما دارد و استفاده از گرده مناسب میتواند به بهبود کیفیت محصول نهایی کمک کند.
وی با بیان اینکه گردهافشانی یکی از مراحل حساس و کلیدی در کشت نخیلات است، تصریح کرد: این مرحله تأثیر مستقیمی بر میزان تولید و کیفیت خرما دارد و اجرای صحیح آن میتواند به افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول منجر شود.
بحرانی ادامه داد: یکی از روشهای رایج گردهافشانی در نخلستانها روش دستی یا سنتی است که در آن باغداران با استفاده از نخ یا ابزارهای ساده، گلآذین نر را تکان داده و گرده را روی گلهای ماده منتقل میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بهترین زمان گردهافشانی زمانی است که گلهای ماده به طور کامل باز شده و آماده پذیرش گرده نر باشند که این زمان معمولاً در اوایل فصل بهار در استان بوشهر رخ میدهد.
