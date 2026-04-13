پیش بینی برداشت ۳۴ هزار تن خرما از نخلستان های رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری از پایان عملیات گردهافشانی در سطح بیش از هفت هزار هکتار از نخلستانهای این شهرستان خبر داد.
ذاکری افزود: این اقدام مهم، نقش تعیینکنندهای در بهبود کمی و کیفی محصول خرما دارد و زمینه را برای برداشت محصولی با کیفیت بالا فراهم میکند.
وی با اشاره به اهمیت این مرحله حیاتی اظهار کرد: در صورت تأمین و تداوم آبیاری مناسب، پیشبینی میشود امسال بالغ بر ۳۴ هزار تن خرما از نخلستانهای رودان برداشت شود.
ذاکری تصریح کرد: گردهافشانی بهموقع و اصولی، پایه و اساس تولید محصول با کیفیت است و تلاشهای همکاران ما در مدیریت جهاد کشاورزی، تضمینکننده موفقیت این عملیات بوده است.
ذاکری همچنین گفت: مهمترین ارقام نخیلات در شهرستان رودان شامل؛ آل مهتری، کریته، مرداسنگ، خنیزی، مضافتی، پیارم و مجول است.
