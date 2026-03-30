به گزارش خبرگزاری مهر ، ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نخستین نشست شورای معاونین سازمان بازرسی در سال جدید، با تبریک حلول اعیاد نوروز و عید سعید فطر، با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی و استقبال گسترده و امیدآفرین جامعه از این انتخاب، اظهار کرد: این رخداد مهم در کنار فضای حماسی و انسجام ملی، جلوهای از وحدت، آرامش و اعتماد عمومی را به نمایش گذاشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۴ سالی سرشار از حوادث تلخ و شیرین و برگهایی ماندگار در تاریخ انقلاب بوده است، افزود: ملت ایران در این سال با ایستادگی، بصیرت و حضور مؤثر خود بار دیگر نشان داد که در برابر تجاوزات و فشارها با صلابت میایستد و مسیر عزت و استقلال خود را ادامه میدهد.
وی با بیان اینکه جامعه همچنان در سوگ شهدای جنگ رمضان، بهویژه مقام معظم رهبری حضرت آیتالله امام خامنهای و دیگر شهیدان این جنگ تحمیلی قرار دارد، تصریح کرد: این داغ بزرگ، هرچند اندوهی عمیق بر دلها نشاند، اما روحیه مقاومت، همبستگی و انسجام ملی را نیز تقویت کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه در شرایط خاص کشور، نظارتهای پیشگیرانه و بازرسیهای هدفمند باید تشدید شود، گفت: نباید اجازه داد شرایط جنگی کوچکترین خللی در اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای اجرایی ایجاد کند.
خدائیان تاکید کرد: بازرسان نهایت همکاری را با مدیرانی که در میدان خدمتگزاری به مردم هستند، بعمل آورند.
وی با بیان اینکه نظارت بر دستگاههای مسئول جبران خسارات جنگ در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: نحوه خدمترسانی در این دستگاهها باید بهصورت مستمر رصد شود تا اطمینان حاصل شود وظایف خود را بهدرستی و در شأن مردم انجام میدهند.
رئیس سازمان بازرسی همچنین بر ضرورت تسریع در حمل فوری کالا از بنادر و گمرکات کشور تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاههای ذیربط برای جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین نیازهای مردم ضروری است.
وی همچنین تاکید کرد که پیگیریهای لازم در مورد دستگاههایی که باید نظارت بر بازار وضعیت کالاها داشته باشند صورت گیرد تا با حضور پیشگیرانه مانع از گرانفروشی، احتکار و امثال آن شوند.
