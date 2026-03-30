به گزارش خبرگزاری مهر ، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد : کلاس‌های دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی تا پایان فروردین به صورت مجازی برگزار خواهد شد و برای اردیبهشت اطلاع رسانی می‌شود.

وی افزود : امتحانات دانش آموزان پایه‌های هفتم تا دهم از ۹ خرداد آغاز می‌شود.

فرهادی ادامه داد : مدارس فرصت دارند تا قبل از شروع امتحانات ، تدریس کتاب‌های درسی را تکمیل کنند و معلمان مدارس ابتدایی موظفند ، ثبت نمرات ارزشیابی توصیفی را از ۹ خرداد آغاز کنند.

سخنگوی آموزش و پرورش همچنین گفت : درباره زمان امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، اطلاع رسانی خواهد شد.