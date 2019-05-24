به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان از لغو برگزاری امتحانات داخلی دانش آموزان استان در روز شنبه و چهارشنبه چهارم و هشتم خرداد خبر داد.

صیاد درگاهپور با اعلام اینکه این تصمیم بنا به همزمانی امتحانات روز شنبه و چهارشنبه با لیالی قدر اتخاذ شده است، گفت: بر این اساس زمانبندی برگزاری امتحانات داخلی لغو شده در تاریخ‌های ۴ و ۸ خرداد با تصمیم خود مدیران مدارس به اطلاع دانش آموزان مدارس خواهد رسید و در خصوص زمانبندی امتحانات هماهنگ پایه نهم نیز که در چهارم و هشتم خرداد لغو شده، زمان برگزاری این امتحانات از طریق اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان متعاقباً اعلام می‌شود.