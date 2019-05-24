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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۱۷

آموزش‌وپرورش لرستان اعلام کرد؛

لغو امتحانات داخلی دانش‌آموزان در روزهای چهارم و هشتم خردادماه

لغو امتحانات داخلی دانش‌آموزان در روزهای چهارم و هشتم خردادماه

خرم‌آباد- امتحانات داخلی دانش‌آموزان لرستانی در روزهای چهارم و هشتم خردادماه، هم‌زمان با لیالی قدر لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان از لغو برگزاری امتحانات داخلی دانش آموزان استان در روز شنبه و چهارشنبه چهارم و هشتم خرداد خبر داد.

صیاد درگاهپور با اعلام اینکه این تصمیم بنا به همزمانی امتحانات روز شنبه و چهارشنبه با لیالی قدر اتخاذ شده است، گفت: بر این اساس زمانبندی برگزاری امتحانات داخلی لغو شده در تاریخ‌های ۴ و ۸ خرداد با تصمیم خود مدیران مدارس به اطلاع دانش آموزان مدارس خواهد رسید و در خصوص زمانبندی امتحانات هماهنگ پایه نهم نیز که در چهارم و هشتم خرداد لغو شده، زمان برگزاری این امتحانات از طریق اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان متعاقباً اعلام می‌شود.

کد مطلب 4624886

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    نظرات

    • یار IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
      0 0
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      سلام؛ بقیه استان ها تکلیف شون چیه؟ کنسل نمیشن؟
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
      0 0
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      همه ما میدونیم لیالی قدر چه روزیه این همه بی برنامگی برای کودکان یا نوجوانان و خانواده ها جز بلاتکلیفی و سردرگمی چی داره

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