۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

برنامه مراسم وداع و تشییع پیکر فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی اعلام شد

برنامه مراسم وداع و تشییع پیکر فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی اعلام شد

ساری - برنامه مراسم وداع و تشییع پیکر سردار شهید مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مازندران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر سردار شهید مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شامگاه دوشنبه از ساعت ۲۰ تا ۲۱ در میدان شهید کشوری سیمرغ برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع و وداع پیکر این شهید والامقام ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه از میدان طالقانی قائم‌شهر به سمت میدان امام برگزار خواهد شد.

مراسم خاکسپاری سردار ذکریایی نیز سه‌شنبه ۱۱ فروردین از ساعت ۹ صبح آغاز و از مسجد جامع کیاکلا به سمت میدان صمصام ادامه می‌یابد و پیکر شهید در آرامگاه سید شمس‌الدین در روستای آهنگرکلا به خاک سپرده خواهد شد.

