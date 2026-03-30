برنامه مراسم وداع و تشییع پیکر فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر سردار شهید مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شامگاه دوشنبه از ساعت ۲۰ تا ۲۱ در میدان شهید کشوری سیمرغ برگزار میشود.
همچنین مراسم تشییع و وداع پیکر این شهید والامقام ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه از میدان طالقانی قائمشهر به سمت میدان امام برگزار خواهد شد.
مراسم خاکسپاری سردار ذکریایی نیز سهشنبه ۱۱ فروردین از ساعت ۹ صبح آغاز و از مسجد جامع کیاکلا به سمت میدان صمصام ادامه مییابد و پیکر شهید در آرامگاه سید شمسالدین در روستای آهنگرکلا به خاک سپرده خواهد شد.
