  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

ورود سامانه بارشی به گلستان از سه‌شنبه؛رگبار و رعدوبرق در راه است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با ورود سامانه بارشی از روز سه‌شنبه، بارش باران همراه با رعدوبرق در سطح استان آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه دارد.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، امروز جو استان به‌طور نسبی پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با این حال، در ساعات عصر و شب، وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق دور از انتظار نبوده و احتمال وقوع پدیده گرد و غبار نیز وجود دارد.

جعفری ادامه داد: از روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی به استان، شرایط برای وقوع بارش باران و رعدوبرق در مناطق مختلف گلستان فراهم خواهد شد و این سامانه تا روز چهارشنبه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی هفته، با خروج این سامانه، بار دیگر شرایط جوی استان به سمت پایداری نسبی پیش خواهد رفت.

کد مطلب 6787498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

