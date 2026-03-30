سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی هواشناسی، امروز جو استان بهطور نسبی پایدار پیشبینی میشود.
وی افزود: با این حال، در ساعات عصر و شب، وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق دور از انتظار نبوده و احتمال وقوع پدیده گرد و غبار نیز وجود دارد.
جعفری ادامه داد: از روز سهشنبه با ورود سامانه بارشی به استان، شرایط برای وقوع بارش باران و رعدوبرق در مناطق مختلف گلستان فراهم خواهد شد و این سامانه تا روز چهارشنبه به فعالیت خود ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی هفته، با خروج این سامانه، بار دیگر شرایط جوی استان به سمت پایداری نسبی پیش خواهد رفت.
