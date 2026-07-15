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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

توصیه کارشناس هواشناسی به کشاورزان طی ۵ روز آینده

توصیه کارشناس هواشناسی به کشاورزان طی ۵ روز آینده

یک کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی گفت:بستن دریچه‌ها، انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه‌ها به علت گردوخاک از توصیه‌هایی است که به گلخانه‌داران با توجه به وضعیت هوا طی ۵روز آینده می‌شود.

سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی در خصوص وضعیت هوای چند روز آینده کشور و تاثیر آن بر کشاورزی به خبرنگار مهر، گفت: طی ۵ روز آینده در بیشتر مناطق کشور، آسمان صاف است.

وی در ادامه با افزایش ابر و بارش پراکنده در ارتفاعات مازنداران، افزود: امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه در ارتفاعات مازندران و از پنجشنبه (۲۵ تیر) تا شنبه (۲۷ تیر) در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات مازندران و گلستان افزایش ابر و بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین روز گذشته در مناطقی از جنوب سیستان و بلوجستان و از چهارشنبه تا جمعه در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان ساعات بعداز ظهر رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید قابل پیش‌بینی است.

وی در ادامه با پیش‌بینی وزش باد در برخی نقاط کشور، یادآور شد: روز گذشته در مرکز، جنوب غرب و شرق و همچنین شمال شرق کشور، چهارشنبه تا جمعه برخی نقاط در غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق کشور، در بعضی ساعات شاهد وزش باد شدید و در مناطق مستعد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.

وی اضافه کرد: گفتنی است، طی ۲ روز آینده غرب خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و طی روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.

غلامی با بیان این که بیشترین میزان بارش در هفته چهل و دوم متعلق به منطقه ماکو استان آذربایجان غربی به میزان ۱۹.۵ میلیمتر بوده است، ادامه داد: گرم‌ترین منطقه کورده استان فارس به میزان ۴۹.۵ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه هزارکانیان استان کردستان به میزان ۸.۵ درجه سلسیوس گزارش می‌شود.

توصیه به کشاورزان و گلخانه‌داران

این کارشناس هواشناسی در بخش کشاورزی با توجه به پیش‌بینی ۵ روز آینده هوای کشور به کشاورزان توصیه کرد: از محلول سمپاشی مزارع در زمان بارندگی خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی در بخش کشاورزی افزود: همچنین احتیاط در انجام عملیات کشاورزی هنگام ورزش باد، جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از وزش باد، کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت از اهمیت بسیاری در کاهش خسارات برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: همچنین خودداری از چرای دام و تردد عشایر در مناطق مرتفع با توجه به احتمال رعد و برق، خودداری از چرای دام در مراتع به دلیل گرد و خاک، بستن دریچه‌های پرواز کندوهای زنبور عسل و انجام تغذیه مصنوعی، افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی از دیگر توصیه‌ها به فعالان این حوزه است.

غلامی در پایان تاکید کرد: بستن دریچه‌ها، انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه‌ها به علت گرد و خاک از دیگر مواردی است که کشاورزان کشور طی ۵ روز آینده باید نسبت به انجام آنها توجه ویژه داشته باشند.

کد مطلب 6887914
فاطمه امیر احمدی

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