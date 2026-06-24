توصیه کارشناسان هواشناسی بخش کشاورزی برای ۵ روز آینده

سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی درباره وضعیت بارش‌ها برای کشت‌های دیم و تابستانه به خبرنگار مهر گفت: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا یکم تیر ماه سال جاری ۲۲۶.۸ میلیمتر است. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۲۹.۸ میلیمتر بوده که بارش سال جاری ۷۴.۸ درصد بیشتر از سال گذشته گزارش می‌شود. همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۲۲.۶ میلیمتر و بارش سال جاری ۱.۹ درصد بیشتر از این بازه بلندمدت است.

وی افزود: بیشترین میزان بارش در هفته سی‌ونهم متعلق به منطقه کوه سرخ استان خراسان رضوی به میزان ۳۱.۲ میلیمتر بوده است. گرم‌ترین منطقه آب پخش استان بوشهر به میزان ۴۹ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان ۶ درجه سلسیوس بوده است.

از رعد و برق تا خیزش گرد و غبار

این کارشناس هواشناسی در حوزه کشاورزی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: روز گذشته سه‌شنبه دوم تیر ۱۴۰۵ در برخی مناطق گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و ارتفاعات استان‌های خراسان شمالی، گلستان و شمال خراسان رضوی رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید را شاهد بودیم.

غلامی ادامه داد: امروز چهارشنبه سوم تیر ماه در برخی مناطق شمال غرب، شمال شرق، استان‌های ساحلی دریای خزر و دامنه‌ها و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی و شرقی و فردا پنجشنبه چهارم تیر ماه در برخی مناطق شمال غرب، شمال شرق و استان‌های ساحلی دریای خزر، جمعه و شنبه پنجم و ششم تیر ماه در برخی مناطق شمال غرب استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات شمال شرق کشور افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت ۵ روز آینده، افزود: همچنین طی ۵ روز آینده در برخی مناطق جنوب غرب، مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق کشور، در بعضی از ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید در برخی مناطق خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی اظهار کرد: همچنین فردا چهارشنبه شرایط برای شکل‌گیری توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و انتقال آن به غرب و جنوب غرب کشور مهیا است.

وی یادآور شد: طی ۲ روز آینده دریای عمان و دریای خزر مواج گزارش می‌شود.

توصیه به فعالان بخش کشاورزی

غلامی در ادامه با توجه به وضعیت آب و هوا و بارش‌ها به بهره‌برداران توصیه کرد: با توجه به پیش‌بینی ۵ روز آینده توصیه برای کشاورزان کشور، با توجه به احتمال بارندگی در برخی مناطق، از گرفتگی کانال‌های زهکشی اطمینان حاصل کنند تا از تجمع آب در مزارع و آسیب به ریشه گیاهان جلوگیری شود. همچنین بادهای شدید می‌تواند به گلخانه‌ها، تورهای سایبان و سازه‌های پناهگاهی آسیب برساند کشاورزان باید از استحکام سازه‌ها مطمئن باشند و وسایل سبک و متحرک را مهار کنند.

وی ادامه داد: در زمان رعد و برق و احتمال بارندگی به هیچ عنوان عملیات سمپاشی یا کوددهی مخصوصاً کودهای شیمیایی حل‌شونده، انجام نشود و اگر کشاورزان محصولاتی دارند که در برابر باد آسیب‌پذیر هستند مثل ذرت یا برخی محصولات گلخانه‌ای، اقدامات لازم برای مهار یا حمایت فیزیکی انجام شود.

این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی در پایان افزود: گرد و غبار باعث نشستن ذرات روی سطح برگ‌ها می‌شود که با بستن روزنه‌های تنفسی، فتوسنتز گیاه را کاهش می‌دهد؛ بنابراین ضروری است پس از فروکش کردن گرد و غبار و باد از آبیاری به حالت پاشش ملایم برای شست‌وشوی برگ‌ها استفاده شود تا تنفس گیاه بهبود پیدا کند.