سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در حصوص وضعیت هوا برای کشاورزان اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، روز گذشته در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و برخی نقاط مازندران ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید را شاهد بودیم.

وی افزود: همچنین در نیمه شرقی و برخی مناطق مرکزی و دامنه‌های البرز وزش باد شدید و در بعضی ساعات گرد و خاک قابل پیش‌بینی بود.

وی در خصوص وضعیت امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ادامه داد: امروز در این مناطق شاهد رگبار ضعیف و پراکنده خواهیم بود و وزش باد در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی درباره هواشناسی دو روز آینده اعلام کرد: جمعه تا یکشنبه (۱۹ تا ۲۱ تیر ماه) در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار مستقر است؛ در نوار شرقی میزان وزش باد افزایش می‌یابد به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: تا روز یکشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و طی دو روز آینده دریای خزر مواج خواهد بود.

گرم‌ترین و سردترین مناطق کشور

غلامی در تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور گفت: بیشترین میزان بارش در هفته چهل و یکم متعلق به منطقه باری استان آذربایجان غربی به میزان ۷۷.۵ میلیمتر بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین گرم‌ترین منطقه، آب‌پخش استان بوشهر به میزان ۴۸.۵ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه، توچال استان تهران به میزان ۶ درجه سلسیوس بوده است.

توصیه به بهره‌برداران بخش‌های مختلف کشاورزی

این کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی در ادامه نسبت به پیش‌بینی ۵ روز آینده، به کشاورزان توصیه کرد: در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد احتیاط لازم را داشته باشند.

وی در توضیح بیشتر گفت: استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت شده و درختان جوان، خودداری از آبیاری برای جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه‌کن شدن درختان آسیب‌پذیر، جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از وزش باد، عدم چرای دم در ارتفاعات و محافظت از دام‌ها، کنترل استحکامات و تنظیم دریچه‌های کندوی زنبور عسل در خلاف جهت وزش باد از جمله توصیه‌های لازم به بهره‌برداران کشور است.

غلامی در پایان افزود: پناه گرفتن کشاورزان و دامداران به مکان‌های ایمن در هنگام وقوع رعد و برق، خودداری از چرای دام در مراتع به دلیل گرد و خاک و افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی از دیگر الزاماتی است که فعالان بخش کشاورزی باید در این ۵ روز نسبت به آن توجه داشته باشند.