احیای ۳۱ رشته قنات در شاهرود با ۹۳ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ عملیات مرمت و بازسازی ۳۱ رشته قنات در سطح شهرستان شاهرود به طول حدود هفت کیلومتر اجرایی شده است.
وی افزود: اعتبار هزینهشده برای این طرحها حدود 93 میلیارد ریال بوده که این از محل اعتبارات استانی و ملی سال ۱۴۰۳ تأمین شده است
مدیرجهاد کشاورزی شاهرود گفت: احیای قنوات به عنوان یکی از روشهای سنتی، مؤثر و پایدار در مدیریت منابع آب، همواره مورد توجه بوده و تلاش میشود با حمایت از کشاورزان و تخصیص اعتبارات لازم، این طرحها در سایر نقاط شهرستان نیز گسترش یابد.
غریب مجنی با بیان اینکه اجرای این طرحها نقش مهمی در بهبود وضعیت آبیاری اراضی کشاورزی دارد، افزود: هدف از مرمت و بازسازی قنوات، حفظ و نگهداری منابع آبی، تثبیت دبی موجود، افزایش بهرهوری آب، بهبود تولید محصولات کشاورزی و در نهایت رونق اقتصادی منطقه است.
نظر شما