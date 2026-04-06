۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

احیای ۳۱ رشته قنات در شاهرود با ۹۳ میلیارد ریال اعتبار

شاهرود- رئیس جهاد کشاورزی شاهرود از اجرای عملیات مرمت و بازسازی ۳۱ رشته قنات به طول حدود هفت کیلومتر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برای این طرح‌ها ۹۳میلیارد ریال اعتبارات هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ عملیات مرمت و بازسازی ۳۱ رشته قنات در سطح شهرستان شاهرود به طول حدود هفت کیلومتر اجرایی شده است.

وی افزود: اعتبار هزینه‌شده برای این طرح‌ها حدود 93 میلیارد ریال بوده که این از محل اعتبارات استانی و ملی سال ۱۴۰۳ تأمین شده است

مدیرجهاد کشاورزی شاهرود گفت: احیای قنوات به عنوان یکی از روش‌های سنتی، مؤثر و پایدار در مدیریت منابع آب، همواره مورد توجه بوده و تلاش می‌شود با حمایت از کشاورزان و تخصیص اعتبارات لازم، این طرح‌ها در سایر نقاط شهرستان نیز گسترش یابد.

غریب مجنی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در بهبود وضعیت آبیاری اراضی کشاورزی دارد، افزود: هدف از مرمت و بازسازی قنوات، حفظ و نگهداری منابع آبی، تثبیت دبی موجود، افزایش بهره‌وری آب، بهبود تولید محصولات کشاورزی و در نهایت رونق اقتصادی منطقه است.

