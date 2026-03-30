به گزارش خبرنگار مهر،اکبر حسن‌بکلو بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از پایداری شبکه برق استان تهران با وجود وارد آمدن خسارات گسترده در پی حملات اخیر خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به جزئیات خسارات وارده اظهار داشت: تاکنون ۴۲۱ نقطه از تأسیسات و شبکه برق استان تهران در نتیجه حملات اخیر دچار آسیب شده است. وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۱۶ مورد خسارت جدید در مناطق مختلف استان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه شبکه‌های برق در مناطق رباط‌کریم، شهریار، بوستان، چهاردانگه، کهریزک و پیشوا طی حملات متعدد شب گذشته هدف قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: با وجود گستردگی مناطق آسیب‌دیده، عملیات ترمیم و بازسازی شبکه با تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی انجام شد و خوشبختانه برق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار بازگشت.

حسن‌بکلو در پایان از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی خبر داد و تصریح کرد: ۲۵۰ تیم عملیاتی در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند تا هرگونه اختلال احتمالی را در سریع‌ترین زمان ممکن رفع کنند.