داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص دو نیروگاه برق فولاد مبارکه که در حمله اخیر دشمن آسیب دید، اظهار کرد: ارزیابی خسارات در حال انجام است و این نیروگاه‌ها در فرصت مناسب تعمیر و بازسازی خواهند شد.

وی با بیان اینکه مردم نگرانی بابت این موضوع نداشته باشند، خاطرنشان کرد: شبکه برق ایران گسترده است که بیش از ۱۵۰ نیروگاه دارد و با خارج شدن چند نیروگاه از مدار تولید، خللی در عملکرد آن اتفاق نمی‌افتد.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اهمیت شبکه دیسپاچینگ و مدیریت بار در سطح کلان کشور، افزود: تلاش می‌شود تا تاثیر خروج این دو نیروگاه از مدار به حداقل برسد و با همکاری مردم در زمینه صرفه‌جویی، شبکه برق به طور پایدار به فعالیت خود ادامه دهد.

قاسمی همچنین در پاسخ به وجود آسیب به سایر زیرساخت‌های برقی استان، اظهار کرد: با توجه به اینکه ترکش‌ها و پرتابه‌های موشک می‌توانند خطوط فشار قوی و پست‌های برق را تحت تاثیر قرار دهند، گروه‌های عملیاتی شرکت‌های توزیع برق در تمام حوزه‌ها به صورت فوری به محل اعزام می‌شوند و رفع نواقص را انجام می‌دهند تا شبکه به حالت پایدار بازگردد.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است. البته، در برخی موارد، به دلیل نشتی خطوط گاز، برق به صورت موقت در آن مناطق قطع می‌شود تا ایمنی حفظ شود.

سخنگوی صنعت برق اصفهان با اشاره به حضور هشت هزار نیروی فعال در صنعت برق این استان، تاکید کرد: تمام این افراد، به ویژه گروه‌های عملیاتی در پست‌های برق و نیروگاه‌ها، با هدف حفظ پایداری شبکه در کمترین زمان ممکن تلاش می‌کنند.