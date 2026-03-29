گزارش پارلمان آلمان: حمله آمریکا به ایران نقض قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: یک گزارش پارلمان آلمان بیان میکند که حمله آمریکا به ایران نقض قوانین بینالمللی است.
این گزارش هشدار میدهد که برلین بسته به نحوه استفاده ارتش آمریکا از پایگاههای خود در این کشور، میتواند مسئولیت داشته باشد.
نقض منشور سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت استفاده از زور
این گزارش که توسط اعضای حزب چپ افراطی دی لینک تهیه شده است، بیان میکند که محققان بوندستاگ معتقدند که "انگیزه پشت جنگ ایران، منشور سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت استفاده از زور را نقض کرده است."
این گزارش همچنین بیان میکند که "نمیتوان رد کرد" که اگر پایگاههای هوایی ایالات متحده در این کشور در حملات استفاده شوند، آلمان میتواند به طورغیرمستقیم مسئول این نقض باشد.
پیش از این، روزنامه بریتانیایی «گاردین» با اشاره به تناقض و استانداردهای دوگانه کشورهای اروپایی در برخورد با جنگ اوکراین و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تأکید کرده بود که اروپا در محکوم کردن جنگ اوکراین عجله کرد و آن را اقدامی غیرقانونی دانست، در حالی که با جنگ غزه و ایران با بیتفاوتی برخورد کرد.
