به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح سه شنبه در بازدید واحد در حال تأسیس مرغ تخمگذار تکمیل این واحد را تأمین کننده زنجیره پروتئین مورد نیاز شهرستان برشمرد و ادامه داد: هم اکنون پیشرفت فیزیکی این واحد ۷۰ درصد ارزیابی می‌شود.

وی ظرفیت تولید این واحد را ۶۰ هزار قطعه عنوان کرد و توضیح داد: این واحد با سرمایه گذاری خصوصی به مساحت ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع در حال ساخت است.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار با ابراز امیدواری از بهره برداری زود هنگام این واحد، تاکید کرد: حمایت از این سرمایه گذاران رونق اشتغال و افزایش تولید را برای شهرستان به همراه خواهد داشت.

جورابلو افتتاح این واحد را کاهش وابستگی در تامین محصولات پروتئینی خواند و توضیح داد: با تداوم حمایت از این واحدها می‌توان شاهد دستیابی به اهداف تولید بود.

وی ادامه داد: تامین منابع مالی و حمایت های لازم با حضور فرماندار گرمسار در این واحد تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت تا افتتاح رود هنگام آن محقق شود.