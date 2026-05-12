۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

پیشرفت ۷۰ درصدی در پروژه احداث بزرگترین واحد مرغ تخم‌گذار گرمسار

گرمسار - مدیر جهاد کشاورزی گرمسار از پیشرفت فیزیکی ۷۰درصدی بزرگترین واحد مرغ تخم‌گذار شهرستان خبر داد و گفت: این واحد با ظرفیت ۶۰هزار قطعه، به‌زودی زنجیره تأمین را تکمیل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح سه شنبه در بازدید واحد در حال تأسیس مرغ تخمگذار تکمیل این واحد را تأمین کننده زنجیره پروتئین مورد نیاز شهرستان برشمرد و ادامه داد: هم اکنون پیشرفت فیزیکی این واحد ۷۰ درصد ارزیابی می‌شود.

وی ظرفیت تولید این واحد را ۶۰ هزار قطعه عنوان کرد و توضیح داد: این واحد با سرمایه گذاری خصوصی به مساحت ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع در حال ساخت است.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار با ابراز امیدواری از بهره برداری زود هنگام این واحد، تاکید کرد: حمایت از این سرمایه گذاران رونق اشتغال و افزایش تولید را برای شهرستان به همراه خواهد داشت.

جورابلو افتتاح این واحد را کاهش وابستگی در تامین محصولات پروتئینی خواند و توضیح داد: با تداوم حمایت از این واحدها می‌توان شاهد دستیابی به اهداف تولید بود.

وی ادامه داد: تامین منابع مالی و حمایت های لازم با حضور فرماندار گرمسار در این واحد تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت تا افتتاح رود هنگام آن محقق شود.

کد مطلب 6827489

