محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت جوی استان خبر داد و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی نشان میدهد که آسمان استان امروز (دوشنبه) قسمتی ابری تا ابری خواهد بود که گاهی با رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید همراه میشود.
وی با اشاره به پراکندگی بارشها افزود: میزان بارشها در مجموع قابل توجه پیشبینی نمیشود، اما به صورت نقطهای و محلی احتمال بارش بیشتر در برخی مناطق وجود دارد.
رحماننیا با بیان اینکه این شرایط جوی تا فردا (سهشنبه) در سطح استان تداوم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به مخاطرات احتمالی، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است و هماستانها باید در سفرهای برونشهری و فعالیتهای کشاورزی احتیاط لازم را داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره وضعیت دمایی نیز گفت: دمای هوا تا پایان هفته به تدریج افزایش مییابد، اما صبح چهارشنبه به طور موقت کاهش دما پیشبینی میشود.
نظر شما