  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

تداوم ناپایداری‌های جوی در زنجان تا فردا؛ هشدار سطح زرد صادر شد

تداوم ناپایداری‌های جوی در زنجان تا فردا؛ هشدار سطح زرد صادر شد

زنجان - مدیرکل هواشناسی زنجان از تداوم ناپایداری‌های جوی شامل رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید تا فردا (سه‌شنبه) در سطح استان خبر داد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت جوی استان خبر داد و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان امروز (دوشنبه) قسمتی ابری تا ابری خواهد بود که گاهی با رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید همراه می‌شود.

وی با اشاره به پراکندگی بارش‌ها افزود: میزان بارش‌ها در مجموع قابل توجه پیش‌بینی نمی‌شود، اما به صورت نقطه‌ای و محلی احتمال بارش بیشتر در برخی مناطق وجود دارد.

رحمان‌نیا با بیان اینکه این شرایط جوی تا فردا (سه‌شنبه) در سطح استان تداوم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به مخاطرات احتمالی، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است و هم‌استان‌ها باید در سفرهای برون‌شهری و فعالیت‌های کشاورزی احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره وضعیت دمایی نیز گفت: دمای هوا تا پایان هفته به تدریج افزایش می‌یابد، اما صبح چهارشنبه به طور موقت کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6787319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

