تلگراف: ضربه دردناک ایران به آمریکا؛واشنگتن قدرت تهران را دست کم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی اذعان کرد، انهدام یک فروند هواپیمای هشدا زودهنگام موسوم به آواکس E-3 Sentry آمریکا توسط ایران به مثابه ضربه راهبردی و جدی علیه واشنگتن تلقی می شود.
در این گزارش آمده است، این ضربه دردناک بیانگر وجود شکاف در ارزیابیهای پنتاگون در قبال قابلیتهای جنگی تهران محسوب می شود.
تلگراف اضافه کرد، این عملیات که حدود چهار هفته پس از آغاز تجاوز به ایران صورت گرفت نشان می دهد آمریکا قدرت نظامی ایران را دست کم گرفته بود. آواکس یکی از مهمترین داراییهای راهبردی آمریکا به شمار می رود زیرا توانایی شناسایی و ردیابی هواپیماها، پهپادها و موشکهای دشمن را در برد بیش از ۴۰۰ کیلومتر دارد.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که این هواپیما یکی از گرانترین هواپیماهای آمریکایی است. قیمت هر کدام از آنها به ۵۰۰ میلیون دلار می رسد.
