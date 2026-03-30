منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، فعالیت سامانه ناپایدار همرفتی در استان اصفهان از امروز آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت که پیامد آن وقوع بارشهای رگباری بهاری، تگرگ، صاعقه، وزش تندباد شدید و طوفانهای لحظهای در بسیاری از مناطق استان است.
وی افزود: این شرایط جوی در تمامی مناطق استان بهویژه نیمه شرقی، شمال و مرکز استان از جمله شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نائین، نطنز، خور و بیابانک، کوهپایه، هرند، ورزنه، جرقویه و همچنین شمال و شرق اصفهان و مناطق مرکزی استان بیشتر پیشبینی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در مناطق شرقی استان گفت: با توجه به این شرایط جوی، تمامی تیمهای امدادی و عملیاتی در استان در وضعیت آمادهباش قرار گرفتهاند تا در صورت بروز حوادث احتمالی خدمات لازم را ارائه دهند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در برابر مخاطرات ناشی از تندباد و طوفان تصریح کرد: دستگاههای امدادی و خدماترسان موظف شدهاند ضمن پایش مستمر وضعیت ایمنی سازههای ناپایدار، اقدامات لازم برای اطلاعرسانی، آموزش و ارائه خدمات امدادی را با استقرار تیمها در پایگاههای امدادی انجام دهند.
شیشهفروش ادامه داد: استحکامبخشی سازههای ناپایدار، ایمنسازی سقفهای شیروانی و پلیتها، تابلوهای تبلیغاتی و داربستها و همچنین پرهیز از صعود به ارتفاعات از جمله توصیههای مهم برای پیشگیری از بروز حوادث در این شرایط جوی است.
وی همچنین بر لزوم حفاظت از واحدهای پرورش دام و طیور و کلنیهای زنبور عسل در برابر تندبادها تأکید کرد و گفت: رانندگان نیز باید اصول ایمنی تردد در محورهای جادهای بهویژه در شرق و شمال استان را رعایت کنند، زیرا احتمال خیزش کانونهای گرد و خاک و کاهش میدان دید در این مناطق وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ماهیت ناگهانی و رگباری بارشهای بهاری و تجربه وقوع حوادث در سالهای گذشته افزود: مدیریت بحران استان با ابلاغ دستورالعملهایی به اداره کل راهداری، شهرداریها، شرکت آب منطقهای، بخشداریها، دهیاران و سایر دستگاههای مرتبط خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات احتمالی شده است.
وی تصریح کرد: بازگشایی مسیلها و رودخانههای فصلی، تخلیه رسوبات از دهانه پلها، تقویت و بازسازی سیلبندها، آزادسازی هرگونه تصرف در مسیر مسیلها، جمعآوری و هدایت آبهای سطحی در معابر و زیرگذرها از جمله اقداماتی است که برای پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از سیلاب، طوفان و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
شیشهفروش ادامه داد: در این راستا دستگاههایی از جمله اداره راهداری، شهرداریها، پلیس راه، جمعیت هلالاحمر، شرکتهای آزادراهی، شرکتهای امداد خودرو، اورژانس، شرکتهای گاز، آب و برق، شرکت آب منطقهای و فاضلاب، دهیاران و همچنین ستادهای مدیریت بحران فرمانداریها در حالت آمادهباش قرار دارند.
وی افزود: تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر نیز در محورهای جادهای تقویت شدهاند و تأمین اقلام ضروری امدادی و پیشبینی ظرفیتهای اسکان اضطراری برای شرایط احتمالی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین بر رعایت الزامات ایمنی در مناطق استقرار و کوچ عشایر تأکید کرد و گفت: عشایر باید از صعود به ارتفاعات و استقرار در مناطق پرخطر خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان باید از توقف و تردد در مسیر مسیلها و رودخانههای فصلی بهویژه در مناطق غرب و جنوب استان خودداری کنند و دستگاههای اجرایی نیز با تخلیه رسوبات و نخالهها از دهانه پلها، بازگشایی مسیر رودخانهها و پیشگیری از آبگرفتگی معابر و زیرگذرها نسبت به کاهش خطرات احتمالی اقدام کنند و در صورت لزوم، تخلیه اضطراری سکونتگاههای روستایی در معرض خطر در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما