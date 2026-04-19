منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین بارش سال زراعی جاری در استان اصفهان از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون به ۱۴۰ میلی‌متر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۱۵ درصد کاهش دارد و بیشترین کاهش بارندگی در مناطق شرق، غرب و جنوب استان ثبت شده است.

وی با اشاره به فعالیت سامانه ناپایدار همرفتی افزود: از امروز بارش‌های رگباری در تمام مناطق استان به‌ویژه نیمه غربی پیش‌بینی شده و این بارش‌ها روز دوشنبه با شدت بیشتری رخ می‌دهد.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، شرایط هشدار نارنجی روز دوشنبه در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئین میاندشت، سمیرم، خوانسار، شاهین‌شهر و میمه، بخش مهردشت شهرستان نجف‌آباد، عسگران، تیران و کرون و همچنین ارتفاعات شهرستان‌های کاشان و نطنز پیش‌بینی شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به ماهیت ناگهانی بارش‌های رگباری بهاری گفت: به دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل راهداری، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها دستور داده شده است برای پیشگیری از حوادث احتمالی اقدامات لازم از جمله بازگشایی مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، تخلیه رسوبات از دهانه پل‌ها، تقویت و بازسازی سیل‌بندها، آزادسازی تصرفات در مسیر مسیل‌ها و هدایت آب‌های سطحی در معابر و زیرگذرها را انجام دهند.

وی ادامه داد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب، طوفان و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله راهداری، شهرداری‌ها، پلیس راه، جمعیت هلال احمر، شرکت‌های آزادراهی، امداد خودرو، اورژانس، شرکت‌های گاز، آب، برق، آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب و همچنین ستادهای مدیریت بحران فرمانداری‌ها در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از تقویت تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در جاده‌ها با تأمین اقلام ضروری و پیش‌بینی ظرفیت‌های اسکان اضطراری خبر داد و افزود: شهروندان از صعود به ارتفاعات خودداری کرده و عشایر نیز در مناطق استقرار و کوچ الزامات ایمنی را رعایت کنند.

وی همچنین بر پرهیز از استقرار، توقف و تردد در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی به‌ویژه در مناطق غرب و جنوب استان تأکید کرد و ادامه داد: لازم است اقدامات لازم برای پیشگیری از آبگرفتگی در معابر شهری، دهانه پل‌ها و زیرگذرها انجام و رسوبات و نخاله‌ها از دهانه پل‌ها و مسیر رودخانه‌ها تخلیه شود.

شیشه‌فروش در پایان بر لزوم آمادگی برای تخلیه اضطراری سکونتگاه‌های روستایی در معرض خطر در صورت تشدید شرایط جوی تأکید کرد.