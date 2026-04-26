به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت صمت، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، نشستی را با رضا انصاری معاون صنایع عمومی و مدیران ارشد این معاونت، و با محوریت هم‌اندیشی، بررسی برنامه‌ها و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت بازار، تامین مستمر مواد اولیه و حمایت از تولیدکنندگان برگزار کرد.

در این نشست، اتابک با تأکید بر اهمیت راهبردی معاونت صنایع عمومی، این معاونت را یکی از مهم‌ترین بخش‌های وزارتخانه دانست که به‌صورت مستقیم با معیشت مردم و اشتغال کشور در ارتباط است و بیشترین جامعه مخاطب را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت پایداری اشتغال در تمامی صنایع، بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای حفظ ظرفیت‌های تولید، صیانت از فرصت‌های شغلی و تقویت رونق صنعتی تأکید کرد.

وزیر صمت همچنین جایگزینی مناسب و تامین مستمر مواد اولیه کالاهای اساسی مورد نیاز بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود را از اولویت‌های مهم این حوزه عنوان کرد و خواستار بررسی دقیق نیازهای ارزی برای تأمین مواد اولیه کالاهای اساسی بر اساس اولویت‌بندی‌های مشخص، شد.

در ادامه این نشست، بر ضرورت رصد مستمر بازار از زوایای مختلف، پایش دقیق روند عرضه و تقاضا و تحلیل مستمر شرایط بازار برای تصمیم‌گیری‌های به‌هنگام تأکید شد.

وزیر صمت همچنین خواستار ارائه گزارش‌های منظم و دقیق از آخرین وضعیت بازار، تولید و تأمین کالاها از سوی معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه شد.

اتابک در پایان با تأکید بر لزوم افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، گفت: هم‌افزایی و همکاری نزدیک میان بخش‌های ذیربط، نقش مهمی در تأمین به‌موقع مواد اولیه کالاهای اساسی، آرامش بازار و پاسخگویی مناسب به نیازهای مردم خواهد داشت.