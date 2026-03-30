تاکید استاندار بوشهر بر لزوم تلاش مسئولان برای تحقق شعار سال

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در نشست معاونان استاندار و فرمانداران با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: حضور گسترده مردم استان در میادین شهرها و روستاها و حمایت مستمر آنان از رزمندگان و نیروهای مسلح قابل ستایش است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید خاطرنشان‌ کرد: شعار سال باید برای همگان به ویژه برای مسئولان تببین شود و مبنای فعالیت همه مدیران در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باشد و برای تحقق آن تلاش و همت مضاعف صورت گیرد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران، ترورهای شخصیت‌ها در سال‌های نخستین انقلاب را تجربه کرده‌اند و جنگ رمضان نخستین تجربه مردم و نظام اسلامی در این خصوص نیست و از این رو مردم با اتحاد و انسجام مسیر مقاومت و پیشرفت را می‌پیمایند.

زارع با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور در جلسات مختلف با مسئولین برای تامین کالاهای اساسی و ارائه خدمات مطلوب و مستمر به مردم، افزود: از این رو تلاش شد قبل از جنگ و طی یک ماه گذشته در دوره جنگ تحمیلی اخیر در زمینه خدمات دولت به مردم خللی به وجود نیاید.

استاندار بوشهر یادآور شد: حضور میدانی فرمانداران و مدیران استان در میان مردم و نظارت مستمر بر تامین کالاهای مورد نیاز به خصوص کالاهای اساسی و خدمات عمومی باید به صورت پیوسته و مستمر انجام شود و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باید در رفع مشکلات مردم، همواره اهتمام جدی داشته باشند.

زارع با اشاره به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: برگزاری انتخابات بسیار حائز اهمیت است و هیات‌های اجرایی باید تلاش کنند همه فرایندهای انتخابات طبق برنامه زمانبندی و به موقع اجرا شود.

وی با تشریح اقدامات شاخص دولت برای تنظیم بازار اظهار داشت: برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار در استان و شهرستان‌ها و حضور میدانی اعضای ستاد در بازار و نظارت مستقیم بر قیمت‌ها مورد انتظار جدی است.

استاندار بوشهر در پایان سخنان بر تکریم ارباب رجوع و مردم و رضایت آنان تاکید کرد.