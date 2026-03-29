به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله صادقی مسئول دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات استان هرمزگان اظهار کرد: ۳۱ داوطللب تایید صلاحیت، ۱۳ داوطلب عدم تایید صلاحیت و ۵ داوطلب نیز صلاحیت آنان احراز نشده است.

صادقی افزود: داوطلبانی که نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض دارند در تاریخ ۱۱ و ۱۲ فروردین فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند.

وی گفت: داوطلبانی که اعتراض دارند میتوانند مستندات خود را در پیام رسان بله و ایتا به شماره تلفن ۰۹۱۷۳۶۰۱۵۴۳ ارسال کنند.

مسئول دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات استان هرمزگان گفت: نتیجه آنان نیز ۲۷ فروردین اعلام می شود.

انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت برگزار می شود.