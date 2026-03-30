به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی عصر دوشنبه در دیدار با خانواده شهدای اقتدار شهیدان؛ «مجتبی محمدپور»«شهربانو پور رمضان» و «احمد لطیفی راد»با اشاره به حمله مستقیم رژیم صهیونی ـ آمریکایی به خانه‌های مسکونی از مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت و اظهار کرد: این شهدای عزیز در منزل ،در کنار خانواده و در لحظات آرامش و امنیت به شهادت رسیدند.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این خانواده‌ها هیچ‌گونه فعالیت نظامی نداشتندو در محل زندگی در منطق آماج حملات کور و غیرانسانی دشمن قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه مظلومیت شهدا و خباثت رژیم صهیونی -آمریکایی باید در تاریخ برای رسوایی چهره واقعی دشمن ثبت شود، تصریح کرد: این جنایت نشان می‌دهد دشمن حتی حرمت خانه و خانواده را نمی‌شناسد و برای رسیدن به اهداف پلید خود از جان کودکان و زنان بی‌دفاع نیز عبور می‌کند.

نجفی با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های این شهدا،با اشاره به اینکه شهدا سرمایه‌های انقلاب و ستون‌های اقتدار ایران هستند، افزود:ایستادگی امروز ملت ایران و امنیت پایدار کشور، ریشه در خون پاک همین شهدا دارد..

وی حمله به خانه‌های مردم بی‌دفاع را تضعیف روحیه مقاومت بیان کرد و افزود: دشمن باید بداند این جنایات عزم آنان برای دفاع از آرمان‌ها افزایش می دهد

تکریم خانواده شهدا مسئولیتی ماندگار و با افتخار است

«حسین درویش حق جو» رئیس بنیاد شهید آستانه اشرفیه نیز دراین دیدار با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال به نسل‌های آینده گفت: با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تلاش باید بود که حقیقت مقاومت در تاریخ این سرزمین ماندگار بماند تا هیچ قدرتی نتواند اراده ملت را تضعیف کند.

رئیس بنیادشهید آستانه اشرفیه با تاکید بر اینکه روایت مظلومیت و مقاومت این عزیزان باید برای نسل‌های آینده بازگو شود، گفت:تکریم خانواده شهدا مسئولیتی عمیق، ماندگار و با افتخار است

وی با بیان اینکه حفظ حرمت خانواده‌های شهدا، حفظ شرافت و هویت ملت ایران است ،افزود: هر جامعه‌ای که یاد شهیدانش را زنده نگه دارد، هیچ قدرتی توان شکستن اقتدار و انسجام آن را نخواهد داشت.

به گزارش مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی(جنگ ۱۲ روزه) به آستانه اشرفیه در بامداد۳تیر۱۴۰۴ شهید «مجتبی محمدپور»(متولد۸ مهر۱۳۶۸)، از روستای پینچاه و «شهربانو پور رمضان» ،متولد ۵ مرداد ۱۳۴۱ ازروستای سیاهکوچه به اتفاق همسرش« احمد لطیفی راد »به همراه ۱۵تن ازهموطنان مظلوم به شهادت رسید.