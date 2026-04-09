فرماندار آستانه اشرفیه: شعر مقاومت پویا، جاودان و ماندگار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد عصر پنجشنبه در مراسم «عصر شعر امین ایران» که با حضور شاعران ملی و بینالمللی در گلزار شهدای آستانه اشرفیه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شعر مقاومت را یکی از ستون های هویت فرهنگی ملت ایران بیان کرد.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه افکار و راه و روش شهدا همچنان پیش روی ماست، اظهار کرد: ملت ایران امامی را از دست داد اما اندیشه و مسیر او را به دست آورد و امروز شهدا حی و حاضر در زندگی و باور مردم هستند.

وی با بیان اینکه شعر مقاومت از دل ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و در جریان هشت سال دفاع مقدس شکل گرفت، افزود: شاعران این سرزمین در طول تاریخ در برابر سختیها و ناعدالتیها ایستادند و این ایستادگی را در قالب شعر ماندگار کردند.

فرماندار آستانه اشرفیه، این جریان ادبی نهتنها بخشی از تاریخ فرهنگی ایران است، بلکه به الگویی برای ملتهای آزادیخواه تبدیل شده است.

حیدری نژاد با تأکید بر اینکه شعر مقاومت پویا، جاودان و ماندگار خواهد شد، گفت: تبیین و انتقال مفاهیم مقاومت در قالب شعر، طی سالیان متمادی در این سرزمین استمرار یافته و در کشورهای فارسیزبان نیز ریشه دوانده است.

وی تصریح کرد: این میراث ادبی برای نسلهای آینده الهامبخش خواهد بود و همچنان در خدمت بیداری و آگاهی ملتها باقی می ماند.