غفوری: هر شهید یک امامزاده‌ معنوی برای نسل امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غفوری، عصر دوشنبه در آیین افتتاح دفتر کانون راویان دفاع مقدس با بیان اینکه کشور در یک پیچ تاریخی قرار دارد،اظهار کرد:همه ما باید به اندازه توان خود کمک کنیم تا انقلاب اسلامی از این مرحله حساس به سلامت عبور کند.

مدیر اجرایی حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه افزود:افتتاح این دفتر،قدمی کوچک اما ضروری برای تقویت جریان روایتگری و ارتباط نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت است.

غفوری با اشاره به اینکه هر شهید یک امامزاده‌ معنوی برای نسل امروز است گفت:شهدا نباید تنها در حد یک سنگ مزار باقی بمانندشهید باید شناسنامه، زندگی‌نامه و معرفی‌نامه داشته باشد

وی با بیان اینکه معرفی شهدا یک وظیفه فرهنگی و اعتقادی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود،افزود:همان‌طور که امامزادگان معرفی می‌شوند، شهدا نیز باید شناسانده شوند؛ چرا که از نظر ما کمتر از امامزادگان نیستند.

مدیر اجرایی حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه با نقل قولی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی،که رهبر انقلاب به سردار سلیمانی فرموده بودند امامزادگان یعنی همین شهدا رابسازند، اظهار کرد:این نگاه، مسئولیت ما را در حفظ یاد و راه شهدا سنگین‌تر می‌کند و باید آن را جدی گرفت.

غفوری با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم صبح‌های جمعه حرم شهدا افزود:بسیاری از مردم نذورات خود را به نیابت از شهدا ادا می‌کنند، حتی اگر نسبت خانوادگی با آنان نداشته باشند. این نشان می‌دهد که شهدا در دل مردم جایگاه ویژه‌ای دارند و ما باید این سرمایه معنوی را حفظ و تقویت کنیم.

وی با اشاره به آماده‌سازی فضای جدید برای کانون راویان گفت: امکانات کامل نیست، اما تلاش می‌کنیم تا پایان ماه تجهیزات را تکمیل کنیم. هر زمان که برنامه‌ای داشته باشید، ما در کنار شما هستیم و پشتیبانی لازم را انجام می‌دهیم.

روایتگری و ثبت هویت شهدا ضروری است

«غلامحسین انصاری» رئیس انجمن راویان دفاع مقدس نیز دراین مراسم با اشاره به اهمیت روایتگری گفت: اگر روایت‌ها ثبت نشود، بخش مهمی از تاریخ شفاهی دفاع مقدس از بین می‌رود.

رئیس انجمن راویان دفاع مقدس آستانه‌اشرفیه افزود:ما وظیفه داریم زندگی، منش و مجاهدت شهدا را برای نسل‌های آینده مستند کنیم تا این میراث گران‌بها فراموش نشود.

حجت انصاری با بیان اینکه افتتاح کانون راویان یک نیاز جدی فرهنگی در شهرستان بوده است، گفت:این مرکز باید پایگاهی برای گردآوری اسناد، دیدار با خانواده شهدا و انتقال تجربه‌های ارزشمند رزمندگان باشد.

وی تصریح کرد:هر دیدار با خانواده شهدا یک کلاس درس است و باید از این فرصت‌ها برای غنی‌سازی روایت‌ها بهره برد.