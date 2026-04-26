نجفی: ایران در جنگ رمضان پیروز میدان بود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی، شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با قدردانی از همراهی مردم در روزهای جنگ رمضان با بیان اینکه دشمن با بهرهگیری از جنگ روانی و القای یأس تلاش دارد نیروهای انقلابی را از صحنه دور کند، اظهار کرد:مردم این شهرستان در تمام ایام میادین و خیابانها را خالی نکردندو پشتوانهای برای رهبری و نیروهای مسلح بودند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی، تابآوری مردم را یکی از عوامل اصلی موفقیت کشور در جنگ رمضان دانست و افزود: فشارهای اقتصادی تحمیلشده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی با اقدامات متقابل ایران همراه بوده است؛ شلیک موشکهای ایران به تلآویو را عاملی برای ایجاد فشار داخلی و بینالمللی بر رژیم صهیونیستی عنوان کرد.
وی با اشاره به نقض آتشبس از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی که همزمان با مذاکرات اسلامآباد، محاصره دریایی و اقتصادی ایران آغاز شد،تصریح کرد: تلاش ناوهای آمریکایی برای ورود به تنگه هرمز و اجرای عملیات مینروبی با واکنش نیروهای مسلح ایران متوقف شد.
نجفی ادامه داد:صدور بیانیه وزیر خزانهداری آمریکا علیه همکاری بانکی کشورهای منطقه با ایران نیز از دیگر موارد مطرحشده بود.
وی نقش کشورهای اروپایی در جنگ رمضان را قابل توجه دانست و گفت: رهگیری موشکهای ایران تنها توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام نشد و جنگندههای فرانسه، انگلیس و ایتالیا نیز در این روند مشارکت داشتند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، بستن تنگه هرمز در جریان جنگ را که جریان انرژی جهان را تحت تأثیر قرار داد،یکی از اقدامات مهم ایران عنوان کرد.
وی با اشاره به بررسی طرح «رژیم حقوقی تنگه هرمز» در کمیسیون عمران ، اظهار کرد:این طرح شامل ممنوعیت عبور محمولههای مرتبط با رژیم صهیونیستی، لزوم اخذ مجوز شورای عالی امنیت ملی برای عبور محمولههای کشورهای متخاصم، پرداخت غرامت از سوی این کشورها و تعیین مسیرهای اجباری کشتیرانی از اطراف قشم و لارک است.
نجفی از تحریمهای گسترده علیه ایران گفت و افزود: تحریمهایی که در جریان جنگ رمضان لغو شد،از نظرحجم و گستره حتی از دوران برجام نیز بیشتر بود.
وی به موضوع پولهای بلوکهشده ایران در قطر اشاره کرد و ادامه داد: مسئولان قطری آزادسازی این منابع را منوط به بسته بودن تنگه هرمز دانستهاند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و ادعای آنان مبنی بر هدف قرار ندادن مردم را نادرست خواند و گفت: خسارتهای واردشده به واحدهای مسکونی، مدارس، بیمارستانها، پتروشیمیها، پالایشگاهها و حتی شرکت دارویی بیماران اماس اشاره کرد و حمله به پل بیتیار کرج را نمونهای از این اقدامات دانست.
وی با بیان اینکه خطای راهبردی از سوی دشمن با پاسخ قاطع ایران همراه خواهد بود و افزود: خط لوله شارجه به کنگره در امارات، خط لوله عربستان به دریای سرخ و زیرساختهای انرژی کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا فهرستی از اهداف احتمالی است .
نظر شما