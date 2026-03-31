بیانیه وزرای دفاع ایتالیا و فرانسه درباره وخامت اوضاع لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزرای دفاع ایتالیا و فرانسه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ما نگرانی عمیق خود را از وخامت اوضاع امنیتی در لبنان ابراز می‌ کنیم.

در بیانیه مشترک صادره از سوی وزرای دفاع ایتالیا و فرانسه در این ارتباط آمده است: ما به تلاش برای محافظت از پرسنل بین‌ المللی و حمایت از مقامات لبنان ادامه می‌دهیم. ثبات لبنان سنگ بنای تعادل مدیترانه است.

وزارت امور خارجه اندونزی نیز امروز سه شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ما دومین حمله متوالی در جنوب لبنان که منجر به کشته شدن صلح‌ بانان سازمان ملل (یونیفل) شد را به شدیدترین شکل محکوم می‌ کنیم. حملات وحشتناک مکرر به صلح‌ بانان اندونزیایی در جنوب لبنان غیرقابل قبول است. تکرار چنین حملات وحشتناکی به صلح‌ بانان اندونزیایی غیرقابل قبول است. این حمله نشان دهنده وخامت امنیت در جنوب لبنان است، جایی که عملیات نظامی مداوم (رژیم) اسرائیل، نیروهای حافظ صلح بین المللی را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه هم ساعاتی پیش در سخنانی به شدت از اقدامات نظامیان رژیم صهیونیستی علیه نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در جنوب لبنان انتقاد کرد.

وی با تأکید بر اینکه تجاوزات سربازان اسرائیل به نیروهای «یونیفل» به هیچ عنوان قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد که این حملات تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نخواهند بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه همچنین اعلام کرد که به دنبال وقوع حوادث خطرناک برای نیروهای حافظ صلح، پاریس رسماً خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی این وضعیت شده است.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، یونیفل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که براثر انفجاری که خودروی آنها را در نزدیکی منطقه بنی حیان در جنوب لبنان تخریب کرده بود، ۲ عضو یونیفل کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.