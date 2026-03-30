حجت الاسلام حسینی: پیروزی امت در گرو حضور در میدان اقتصاد و ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام سید حسین حسینی، شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه امروز دنیا دیگر دنیای مذاکره و گفتگو نیست، اظهار کرد: اگر دنیا، دنیای مذاکره باشد، زبان دنیا زبان موشک است و با حرف نمی‌توان پیش رفت.

کارشناس مذهبی افزود:امام شاهد با فداکاری خود مسیر طوفان را برای امت روشن کرد و نشان داد اگر مردم برای دین یک قدم بردارند، امامشان صد قدم برمی‌دارد.

وی با اشاره به تاریخ ورود مسلم بن عقیل به کوفه از همراهی مستمر با امام ،گفت و ادامه داد: وقتی مسلم وارد کوفه شد، مردم فوج فوج برای بیعت حاضر شدند، اما چند روز نگذشت که او را تنها گذاشتند. تنها حامی‌اش زن مؤمنه‌ای به نام «توعه »و مردی به نام «هانی عروه »بودند. امروز ما باید ثابت کنیم اهل کوفه نیستیم و امام حاضر را تنها نمی‌گذاریم.

اقتصاد و ایمان سنگرهای سرنوشت‌ساز امت است

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه شعار امسال بر پایه اقتصاد است،اظهار کرد:امام حاضر به تاسی از امام شاهد شعار سال را بر پایه اقتصاد تعیین کرد،یعنی در کنار جنگ نظامی هنوز درگیر جنگ اقتصادی هستیم.

وی با اشاره به نقش مهم مردم در برابر اقتصاد،افزود:وقتی حرف از اقتصاد می‌شود، ذهن‌ها سریع به مسئولان معطوف می‌شود و نقش خودمان فراموش می‌ شود؛برای نمونه گر ایران را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و هر ایرانی یک وعده برنج اسراف کند، روزانه ۲۰۰ کیلو و سالانه ۷۳۰ هزار کیلو برنج هدر می‌رود که باید گفت در صورت پرهیز از اسراف، نیازی به واردات نخواهیم داشت .

کارشناس مذهبی میدان امروز مردم را تنها حضور خیابانی ندانست و تصریح کرد:میدان من و شما آن لحظه‌ای است که گوشی دست می‌گیریم و خبر حمله ایران به دشمنان را می‌شنویم؛ باید سوره فتح بخوانیم. و آن لحظه‌ای که خبر حمله به گوشه‌ای از ایران برسد، باید مفاتیح باز کنیم و دعای جوشن صغیر بخوانیم تا با اصوات الهی رزمندگان را همراهی کنیم.

وی با تاکید به همراهی به موقع با امام حاضر گفت: پیروزی امت در گرو حضور در میدان اقتصاد و ایمان است و این مسئولیت بر دوش تک‌تک ماست.