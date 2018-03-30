رشد جامعه در گرو توجه به مردم است/ مسئولان ساده زندگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قربانعلی برقرار، در خطبههای نماز عبادی- سیاسی جمعه گرگان، با بیان این که هرکس خداوند متعال و پیامبر(ع) را اطاعت کند، به فوز عظیم دست مییابد، اظهار کرد: پیامبر (ص) به امت خود سفارش کردند که هیچگاه از قرآن فاصله نگیرند.
وی افزود: امام علی(ع) در رابطه با قرآن میفرمایند، ای مؤمنان خداوند کتاب راهنما برای هدایت شما ارسال کرده و آنچه که باعث سعادت و شر انسان میشود را در این کتاب آورده است.
امامجمعه موقت گرگان گفت: امام علی (ع) همچنین فرمودند، قرآن کتاب هدایت است اما نکند دیگران در این راه از مسلمانان پیشی گیرند.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در قرآن واردشده اسراف است که این موضوع باید موردتوجه همه ما قرار گیرد.
برقرار اظهار کرد: کشور ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد که اگر یک دانه برنج توسط این افراد دور ریخته شود، در روز هشت تن برنج دور ریخته خواهد شد؛ باید به این امر در سطح کلان فکر شده تا از اسراف جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه قرآن کتاب سعادت است، افزود: این کتاب فقط مربوط به برنامههای آخرت نیست بلکه حیات طیبه است و مردم را به آن دعوت میکند، در این حیات تبعیض و ظلم وجود ندارد.
مؤمنان باید تقوا الهی پیشه کنند
امامجمعه موقت گرگان در خطبه دوم با بیان این که مؤمنان باید تقوا الهی پیشه کنند، گفت: این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد و نباید فقط در حد شعار باقی بماند چراکه خیر مؤمنان در این است که در راه خدا انفاق کنند.
وی در ادامه با اشاره به مناسبتها هفته جاری، تصریح کرد: ۱۳ فروردین روز وفات حضرت زینب (س) است، ایشان در راه کربلا به سمت کوفه و شام با همه سختیهای موجود از دستور خدا سرپیچی نکردند.
برقرار با بیان این که حضرت علی(ع) نهتنها با فرزندان خود بلکه نسبت به همه انسانها مهربان بودند، افزود: ایشان همیشه برای خدمت به مردم گام برمیداشتند و مردم را موردتوجه خود قرار میدادند.
امامجمعه موقت گرگان با اشاره به این که اگر مسئولی دلش برای مردم سوخت، نگران آن ها بود و اقدامی در این زمینه انجام داد، بداند که شیعه علی(ع) است، گفت: نباید امروز مسئولان از بهترین زندگی برخوردار باشند اما عده دیگر در سختی زندگی کنند و حتی از امکانات اولیه هم بی بهره باشند.
وی افزود: درد و گرفتاری جامعه امروز ما این است که اهل عمل نیستیم، مسئول مملکت از بهترین ماشین و خانه برخوردار هستند اما برخی مردم حداقل امکانات را در اختیار ندارند.
برقرار اظهار کرد: برای رشد و موفقیت جامعه امروز باید نسبت به همه مردم توجه لازم داشته باشیم و در راه خدا از هیچ سرزنشی نهراسیم.
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